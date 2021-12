Enric Mas le contestó a Miguel Ángel López luego de que lo tildara de ‘egoísta’

Enric Más (i) y Miguel Ángel López (d), durante la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, en una fotografía de archivo. EFE/Manuel Bruque

El pasado sábado 4 de septiembre Miguel Ángel López abandonó la Vuelta a España 2021. Ese día se corría la fracción número 20 de la carrera. Desde entonces, los comentarios entre el colombiano y algunos miembros del equipo español, el Movistar, no han parado. Esta vez fue su excompañero Enric Mas quien arremetió contra López.

Recordemos que todo sucedió cuando el rezago del ciclista colombiano parecía una ‘simple’ situación de carrera, y, en una serie de ataques por parte de los ciclistas favoritos, ‘Supermán’ quedó cortado del grupo, perdiendo así sus posibilidades de terminar en la tercera casilla de la clasificación general, posición que le daba para quedar en el podio. Luego, kilómetros más adelante se conoció que el escarabajo colombiano se bajó de su bicicleta y que abandonó la competición.

Un tiempo después de lo ocurrido se conocieron diferentes versiones, las cuales apuntaban que dentro del equipo había un descontento contra el pedalista colombiano. En una rueda de prensa ‘Superman’ López confesó qué fue lo que pasó en la penúltima etapa de la Vuelta a España.

“Llegó la montaña, pero me sorprendí al ver que todos me esperaban y me dijeron: ‘te vas para la casa’, pues mis planes eran llegar hasta París. Me dieron esa orden, yo quería terminar, pero la orden fue esa. Con Movistar hice una buena temporada. Tuve victorias muy importantes. Hubo cosas que rebosaron la copa y lo mejor que pude haber hecho fue haber salido. Las cosas pasan y hay que aceptarlas, nunca me doy por vencido”.

En los primeros días de diciembre Miguel Ángel López, en entrevista para el programa Chupando rueda del Canal RCN, volvió a hablar sobre lo sucedido con el Movistar Team en la Vuelta a España 2021, pero además confesó sobre su relación con su excompañero Enric Mas.

“¿Intentó ayudarme? Con la envidia y el egoísmo que seguramente le caracteriza. Se lo dije en su cara en su momento: ‘Yo contigo no quiero compartir una carrera más porque eres un egoísta’. El ambiente en Movistar siempre fue muy tenso, Enric Mas siempre que yo estaba adelante buscaba la forma de estar primero que yo, los roles no estaban claros”, comentó López.

Y para concluir, dijo que: “Dejo de tirar porque Mas lo pide. Cuando iba perdiendo 40 o 50 segundos, Eusebio Unzué me dice que es una putada pero que ya no me esfuerce más, que no los voy a alcanzar, eso me enojó mucho y me llevó a bajarme de la bicicleta”.

Tras este comentario, hasta este lunes, el pedalista español en una rueda de prensa, en la que se habló sobre los objetivos del próximo año, tocó el tema de Miguel Ángel López. “Para mí es un asunto cerrado. Mis amigos me mandaron por mensaje unas declaraciones recientes suyas sobre lo que ocurrió en La Vuelta a España. No me afecta nada de eso, de verdad. Ellos se lo tomaban a broma y yo también tengo que hacerlo”, precisó el corredor, que quiere, en el 2022, ganar una de las grandes carreras.

