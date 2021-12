Escasez de sangre obliga a retrasar cirugías en Medellín

Donación de sangre en Colombia (Colprensa - Camila Díaz)

De acuerdo con la Cruz Roja Seccional Antioquia, más de 20 clínicas del departamento podrían ser afectadas por la escasez de reservas de sangre para transfusiones. La alerta aumentó con la suspensión de cirugías para personas RH O+ en la Clínica León XIII ubicada en Medellín.

La Clínica decidió suspender de manera temporal los procedimientos para las personas con ese tipo de RH, debido a que los bancos de sangre no tienen inventario suficiente para responder a las demandas del líquido vital que se puedan presentar, indicó la emisora Blu Radio.

Javier Patiño, coordinador del Banco de Sangre de la IPS Universitaria explicó a la emisora que la medida se toma de manera preventiva, debido a la falta del líquido vital, específicamente para pacientes de sangre O+ que presenta la mayor escasez.

Esto se debe a que las reservas se han utilizado para atender a víctimas de lesiones en accidentes de tránsito y otras calamidades que requieren transfusiones de urgencia. Una situación que tiende a incrementarse en el último y primer mes del año.

“Debido a las fechas en las que estamos y al alcohol, se pueden presentar varias situaciones como accidentes de tránsito y pueden haber personas que necesitan sangre. Independiente del grupo sanguíneo, es importante que las personas se acerquen a donar”, aseguró Patiño a la emisora Caracol Radio.

A esa demanda se suma que las donaciones también se ha visto afectadas por las medidas de aislamiento a raíz de la pandemia de covid-19. Las autoridades sanitarias y de la Cruz Roja han manifestado que los principales puntos de donación, que se ubican en universidades y empresas, no han podido recolectar el líquido debido a que estos espacios continúan en la virtualidad.

Así mismo, para esta época, es más difícil encontrar donantes debido a que las personas salen de las ciudades o se encuentran de vacaciones. Por eso desde la Cruz Roja Seccional Antioquia han reiterado que todos lo puntos de vacunación de Medellín, en el departamento y Apartadó están habilitados para que las personas se acerquen y donen sangre.

La escasez no es nueva, pero fue hasta esta fecha que obligó a suspender los servicios médicos. Hace dos días la Cruz Roja había indicado que solo tenían reservas para atender emergencias, debido al déficit de donantes y de inventario.

En el mes de agosto también se había alertado sobre la necesidad de conseguir mayores donantes de O+ que se estaba escaseando. A mediados de noviembre se informó que las donaciones se habían reducido hasta en un 25% en el país, por lo que convocaron a los ciudadanos a donar sangre, una acción que no cuesta y permite salvar vidas.

Victoria Villegas, coordinadora de la red departamental de sangre, advirtió entonces que a raíz de la pandemia surgieron mitos y desinformación por lo que los ciudadanos no se habían acercado a los bancos del departamento. La experta, sin embargo, señaló que hechos como haber padecido covid-19 no le impiden a las personas hacer donaciones, luego de un mes de recuperarse. El mismo caso ocurre con las personas a las que les han aplicado los esquemas completos de vacunación.

Requisitos para donar sangre:

- Tener entre 18 y 65 años

- Sentirse bien de salud

- Pesar más de 50 kilos

- Haber dormido entre 6 y 8 horas

- No haber iniciado un cuadro gripal o infeccioso los últimos quince días

- No haber visitado zonas endémicas de malaria

El Banco de Sangre de la Cruz Roja en Antioquia se encuentra ubicado en la Carrera 52 No. 25 – 310, Avenida Guayabal, cerca de la estación del Metro Industriales. Tiene un horario de atención de lunes y martes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. miércoles, jueves y viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

SEGUIR LEYENDO: