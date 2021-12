Epa Colombia reveló un video de la casa que les regaló a sus papás

Daneidy Barrera Rojas (Epa Colombia) junto a sus padres

Epa Colombia ha invertido su diciembre en dar regalos, viajar y agradecer, como lo ha dejado ver a través de redes sociales. Además, se ha puesto nostálgica con los seguidores, clientes y promotores que le han ayudado a crecer su negocio de keratinas y acceder a los lujos que se ha dado este año.

Precisamente ese negocio le ha permitido cosechar una amplia fortuna durante este año 2021, cuando estuvo rodeada de polémicas y a punto de ir a la cárcel tras la condena de segunda instancia por haber participado de la destrucción de una estación de Transmilenio en 2019.

En las últimas semanas Danedy Barrera Rojas, como es su nombre real, ha compartido con sus padres y a través de un video mostró la casa que les regaló, que se encuentra ubicada en el norte de Bogotá, según contó después.

En la publicación, Epa Colombia apareció tomada de las manos junto a su madre y su padre (La Gerardo, como le llama a él) mientras celebraban Navidad. Se trata de una casa de dos pisos, con un espacioso garaje y un ventanal que da a una sala, hasta donde se pudo observar.

“Amiga, amiga, amiga, mira mi mamá, mi papá. Tú nos cambiaste la vida, amiga. Te deseamos una feliz Navidad”, dijo a gritos la creadora de contenidos al celebrar con sus seguidores el regalo que le había prometido a su padre.

Esa situación la conmovió, como se vio en otro video publicado en sus redes sociales, en el que la influenciadora lloró agradeciendo los éxitos y metas que ha logrado cosechar este año.

“Ay amiga, algo superimportante que te quería decir: amiga que me cambiaste la vida de una manera increíble. Me permitiste darle a mi mamá y mi papá una casa en el norte para que viviera mucho más tranquilo. Me permitiste dar muchos regalos, ayudar a las personas que lo necesitaban, inspirar a muchas mujeres”, señaló Epa en un video en vivo en el que no pudo contener las lágrimas.

“Amiga, yo sí era una vieja bien pobre y tú me cambiaste la vida”, aseguró la influenciadora, quien dijo que se sentía conmovida porque sus peluquerías estaban llenas y sus seguidores continuaban comprando productos. Además, aseguró que tenía la meta de seguir creciendo.

El pasado 16 de diciembre se conoció que la empresaria le regaló también a su papá, “La Gerardo”, una camioneta Mazda CX-5, que compró junto a una camioneta Mercedes Benz tipo GLE Coupé para ella, con equipamiento de lujo y que estaba apenas aprendiendo a conducir.

En la publicación, que ya no está en sus ‘InstaStories’ disponibles, fue replicada por el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’, se ve al hombre muy emocionado por este regalo. Con ramo de flores en mano, vistiendo una camisa roja, Gerardo Barrera no dudó en subirse de inmediato a probar el nuevo automotor con el que recorrerá las calles de la ciudad.

Al final, la empresaria compartió unas sentidas palabras para su padre: “Te amo ‘La Gerardo’ espero devolverte todo lo que hiciste por mí. Te voy a cuidar hasta que Dios diga basta”. De ese primer regalo que le había compartido a sus padres.

Pero Epa Colombia también ha estado repartiendo juguetes para niños y niñas menos favorecidos, como mostró a través de sus redes sociales. Además, visitó la cárcel, donde resultó conmovida por la emoción de algunas mujeres y porque, según dijo, ella pudo estar allá tras la condena emitida este año en su contra.

Sin embargo, tampoco todo han sido éxitos este año para la empresaria. Barrera Rojas viajó a Cartagena para pasar los últimos días del año. Llevó puestos unos panties moldeadores que intentó vender a mediados de año, pero según dijo, no se vendieron.

