Sergio Henao, el ciclista que se retira por la salida de su equipo Qhubeka del World Tour

En las últimas horas el equipo sudafricano de ciclismo, Qhubeka-NextHash, confirmó mediante un comunicado oficial que no formará parte del pelotón UCI WorldTour en el año 2022 “para asegurar el futuro a largo plazo del equipo”. No obstante, seguirá adelante como equipo UCI Continental y deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles para poder lograr el regreso a la máxima categoría.

“Nos entristece profundamente confirmar que nuestras esperanzas de competir como equipo UCI WorldTour en 2022 se han acabado”, menciona el equipo en el texto publicado en su portal oficial, dejando claro que no han conseguido encontrar patrocinador para el próximo año.

“En los últimos días no se ha podido concretar nuestra última posibilidad de continuar en ese nivel, por lo que se ha tomado la decisión de que la operación WorldTour cese el 31 de diciembre de 2021″, revelaron. “Este es un momento extremadamente decepcionante para nuestra organización”.

Así las cosas, ciclistas que estaban a bordo del proyecto dirigido por Doug Ryder tendrán que defender un nuevo maillot para la próxima temporada. De hecho, el equipo ha permitido a varios de sus corredores, como el colombiano Sergio Henao, entablar conversaciones con otros equipos para aclarar su futuro en los próximos años.

Eso sí, el hasta ahora único equipo africano del máximo calendario ciclista masculino a nivel mundial competirá en la campaña 2022 como equipo de categoría Continental con el objetivo de “volver cuanto antes” a la máxima categoría del ciclismo mundial.

“Queremos agradecer a todos nuestros fanáticos por su increíble e inquebrantable apoyo y por depositar su confianza en nosotros por estar a la vanguardia en el cambio de nuestro deporte. Por eso siempre estaremos agradecidos y por eso esperamos que continúen apoyándonos en el futuro mientras damos el siguiente paso en nuestro viaje”, agradecieron en el mensaje.

Pues bien, uno de los más afectados con esta decisión fue el pedalista colombiano Sergio Luis Henao, el escalador de mayor renombre en este equipo durante la temporada de 2021 junto con el italiano Fabio Aru, que se retiró del ciclismo esta temporada.

Para el equipo sudafricano, creado 13 años atrás, quizá la mayor dificultad tuvo que ver con el aspecto financiero, razón por la que estaban buscando un sponsor que aportara lo necesario para no perder la categoría, y, aunque la tarea parecía difícil, Henao confiaba en que se puede lograr. Así lo manifestó en conversación con Teleantioquia el pasado 20 de diciembre.

“Estamos esperando, manteniendo la fe que de pronto a última hora puede salir un sponsor, alguien que quiera apoyar al equipo y el mánager está trabajando fuerte”, comentó.

No obstante, Henao, con 34 años de edad, dejó abierta la posibilidad de que si el equipo lamentablemente no encontraba ese patrocinador principal daría un paso al costado en su carrera deportiva.

“Pienso que si no se logra, ya sería el final de mi carrera como profesional, ya me tocaría emprender otra etapa en mi vida”, comentó para el medio mencionado en su momento.

Henao, que a lo largo de su carrera ha corrido 14 grandes vueltas, algunas de ellas como gregario de lujo del británico Chris Froome en el Sky, también descartó la opción de continuar corriendo en Colombia, como sí lo hizo Darwin Atapuma, luego de correr en equipos de renombre como el BMC.

“No me he planteado esa opción, realmente espero que el equipo siga, si no, daría final a mi carrera. (...) Hay que mirar que hacer, algunos proyectos como impulsar jóvenes en categorías juveniles y darles la oportunidad de llegar a Europa”, concluyó el antioqueño.

Qhubeka, creado en 2008, participó en seis ocasiones en el Tour de Francia, en el que ganó siete etapas, cuatro de ellas por el británico Mark Cavendish. El grupo sudafricano estaba presente en el máximo nivel mundial desde 2016 y contaba este año con 27 corredores en su plantilla.

