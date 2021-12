“El Cristiano Ronaldo colombiano”: Interés del Liverpool en Luis Díaz no disminuye

EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

La versión de que Luis Díaz está cada vez más cerca de ser transferido al Liverpool en el mercado de fichajes de invierno toma cada vez más fuerza. Este 24 de diciembre, la prensa inglesa de nuevo se refirió a la posibilidad de que el guajiro llegue al conjunto dirigido por Jürgen Klopp e incluso, fue comparado con uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo.

El medio que destacó las cualidades del extremo izquierdo, goleador del Porto esta temporada y máximo artillero de la Primeira Liga, fue la revista Four Four Two. En el artículo se lee:

“El colombiano es un zurdo astuto y directo, que corta hacia adentro con el pie derecho para hacer jugadas en dirección a puerta. En el sistema de Klopp, esto es competencia de Diogo Jota o Mané, pero para ser realistas, podría ser que Díaz juegue en cualquiera de las posiciones de ataque”.

Según Four Four Two, Klopp, uno de los entrenadores de más prestigio en el mundo del fútbol, está cómodo con la base que ha consolidado en el Liverpool, y, sin embargo, estaría buscando nuevos jugadores que ayuden a potenciar el equipo. Es en este punto donde Lucho toma relevancia.

“Klopp está buscando formas de revitalizar al equipo manteniendo el núcleo y, aunque muchos jugadores han firmado nuevos acuerdos el año pasado, el alemán puede querer rejuvenecer esta posición clave para mantenerla fresca”, agregó.

La llegada del colombiano a Anfield se daría en enero, dado que Sadio Mané y Mohamed Salah, dos de los referentes en ataque, representarán a Senegal y Egipto en la Copa Africana de Naciones (CAN).

“La CAN comienza el 9 de enero. Con Mohamed Salah y Sadio Mané involucrados en la competencia, el Liverpool espera que uno o ambos de sus delanteros superestrellas no estén disponibles hasta por un mes. Por eso, tienen en la mira a Díaz, estrella del Porto. Necesitan refuerzos”, agregó.

Luis Díaz asistió en la goleada contra Benfica y clasificó a Porto a los cuartos de final de la Copa de Portugal

Con un año inmejorable y un presente prometedor, el delantero de la selección Colombia Luis Díaz le dio una nueva alegría al Porto en la tarde de este jueves 23 de diciembre.

Durante el cierre del año, el guajiro fue protagonista en la goleada 3-0 entre Porto y Benfica por los octavos de final (a partido único) de la Copa de Portugal 2021/22.

El conjunto blanquiazul disputó su partido en condición de local en el Estadio do Dragão y se metió entre los mejores ocho clubes de la competición tras unos primeros 30 minutos en los que convirtieron gol Evanilson (1′ y 31′) y Vitinha (7′).

