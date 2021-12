Jorge Celedón sorprendió a niños y habitantes de su tierra natal en Navidad

Foto: Colprensa

Jorge Celedón se unió a los artistas que quisieron sorprender a su comunidad de seguidores en el Día de Navidad y por eso preparó una tremenda sorpresa para los habitantes del municipio de Villanueva, La Guajira, la tierra que lo vio nacer y fue su inspiración desde que tenia 12 años, cuando ganó reconocimiento entre el público colombiano al interpretar el éxito ‘Drama provinciano.

La cita fue en el Parque principal de Villanueva, donde más de 2.000 familias decidieron pasar su Noche Buena junto al artista, quien además de compartir palabras de agradecimiento y cantar algunas de sus mejores canciones, entregó más de 600 regalos para alegrarle el momento a los niños de la región que, cómo él en su infancia, juegan y crecen en las calles de esta población.

De hecho, entre los momentos más emotivos de la noche destacó la presentación en honor a Jorge Celedón que realizaron los niños de la escuela de música del municipio, quienes lo ven como ejemplo e inspiración.

“Estoy feliz de estar en Villanueva, muchas gracias por este recibimiento y tantos años de apoyo. Como el hijo pródigo, vuelvo a casa” comento el cantante de música vallenata, quien regresó al país después de una exitosa gira por España.

Cabe mencionar que por estos días el intérprete de ‘Cuatro rosas’ y ‘Esta vida’ se prepara para viajar a la ciudad de Cali, donde hará su respectiva presentación para las ferias de la ciudad y culminará el año rodeado de sus seres queridos, totalmente agradecido por un año de éxitos y triunfos de manera personal y profesional.

Además, no ha dudado en manifestar de que el 2022 estará lleno de sorpresas musicales para el público que lo acompaña incondicionalmente. En diálogo con La Red, por ejemplo, afirmó que estará disponible para incursionar en otras vertientes musicales.

“Yo encantadísimo, porque es un género que me gusta, tengo buenos amigos en el género, me siento muy bien representado como colombiano y además, he compartido en muchos escenarios con algunos de ellos en el exterior y acá en Colombia”, mencionó Jorge Celedón, haciendo referencia a la colaboración que hizo con el grupo chileno Noche de brujas y que titularon ‘Vente conmigo’.

Finalmente, el cantautor mencionó el momento actual por el que pasa la música vallenata, pues la ‘nueva ola’ ha generado muchos comentarios, tanto positivos como negativos y se ha armado un debate en torno a este tema, pues las canciones de ahora no suenan como las de antes.

“En el vallenato tenemos un relevo generacional que se viene dando, estamos en pleno proceso y bueno, yo pienso que, fiesta importante de Colombia que no tenga vallenato, no es fiesta, y mientras pase eso, me siento bien (…) Me siento representado en Poncho Zuleta con el vallenato clásico, en el maestro Iván Villazón, en fin, en muchos que hacen vallenato clásico, también los del romántico están en escenarios todos los fines de semana con Nelson Velásquez y Jean Carlos Centeno”, dijo en su conversación con ‘La red’, en la que también tomó como ejemplo a Silvestre Dangond, uno de los que más ha generado opiniones con respecto a la fusión de este género con otros.

Varios de los ejemplos son sencillos como ‘Cásate conmigo’, ‘Ya no me duele más’ y ‘Por un beso de tu boca’, entre otros, los cuales han sido bien recibidos por muchos, pero también criticado por otros debido al cambio de aire con respecto a un éxito de Diomedes Díaz o Rafael Orozco.