Fendipetróleo advierte problemas con subir las mezclas de biocombustibles en el país

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de personas paradas cerca de contenedores con gasolina de contrabando procedente de Venezuela colocados a lo largo de una carretera en Cuestecitas, cerca de Maicao, departamento de La Guajira,. Colombia, 15 de agosto de 2012. REUTERS/John Vizcaino

Después de que el Gobierno colombiano propusiera subir las mezclas de biocombustibles en el país, diferentes sectores han expuesto argumentos, tanto en favor como en contra, de la indicación. Quienes más se han resistido a la iniciativa son los miembros de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo), quienes señalan que no hay sustentos técnicos que avalen el cambio.

“Se debe evaluar qué efecto pueden tener estas mezclas en los motores de los vehículos que utilizan mezclas de biocombustibles con porcentajes del 12 % o superiores”, aseguró Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo.

Hay que recordar que la propuesta del Gobierno nacional, liderada por el ministerio de Minas y Energía (MinMinas), contempla un aumento del 5 al 7 % en el porcentaje de etanol en la gasolina que se expende en las principales ciudades del país y del 10 al 12 % de biodiésel en cada galón de diésel. Esto quedó establecido en un borrador de resolución publicado por la cartera gubernamental para consideración del público. El objetivo del cambio es evitar el desabastecimiento del combustible en el país, situación que es factible teniendo en cuenta el estado del mercado actual.

Aunque desde Fendipetróleo no se niega que se presente un escenario de crisis, resaltaron que la solución no es cambiar los porcentajes de mezcla. Incluso, el gremio dijo que la Carta Mundial de Combustibles recomienda mezclas no superiores al 5 % y existe consenso entre los fabricantes de vehículos alrededor del 7 % máximo.

Por otra parte, señalaron que desde el punto económico no es recomendable efectuar la mezcla porque el ingreso al productor por galón de biodiésel está en $20.765.51, lo cual elevaría el precio de la mezcla B10 a B12, en 327/gl. Esto significa que el biocombustible costaría el 39 % del valor total de las materias primas.

Del otro lado de la situación está la Federación Nacional de Biocombustibles, que aseguró que usar otras alternativas a la gasolina tradicional contribuirá a garantizar el suministro de combustible que necesita el país para enfrentar la alta demanda y los problemas logísticos que evidenciaron las autoridades competentes en los últimos días. Además, señaló que ayudaría al medio ambiente y a avanzar en la transición energética del país.

“Los biocombustibles representan la alternativa de más rápida implementación que puede elegir el sector transporte hacia la transición energética que necesita el país. Como sector, además de aportar una fuente de energía renovable basada en el agro, representamos una solución a la lucha contra el cambio climático y un apoyo para el cumplimiento de las metas fijadas desde el gobierno en esta materia”, sustentó Jorge Bendeck, presidente de FedeBiocombustibles.

Bendeck sustentó que empezar a usar este tipo de combustibles tiene beneficios para el medio ambiente y la salud pública, pues tienen efectos importantes en la mejora de la calidad del aire y disminución del material particulado causante de enfermedades respiratorias en el país. Además, teniendo en cuenta que el biodiesel que se obtiene del aceite de palma es un elemento eficiente, trae beneficios para los motores y la economía de los conductores del país.

Expuso que en Colombia, a través de un programa piloto que se lleva a cabo desde hace un año con la Asociación de Volqueteros Unidos de Antioquia, se han usado mezclas superiores de biodiesel al 20 %, y los conductores han percibido un ahorro importante en el gasto de combustible.

Para poder revisar cada punto de vista, los sectores involucrados en el tema propusieron crear una mesa de concertación “con el fin de poder valorar la decisión de aumentar el porcentaje de las mezclas de biocombustibles en el país”.

