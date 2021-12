Yeferson Cossio aceptó reunirse con el precandidato presidencial Rodolfo Hernández

@ingrodolfohernandez

El actual candidato presidencial, Rodolfo Hernández, sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras dar a conocer que logró reunirse con el paisa Yeferson Cossio, en donde según él hablaron del reto para el 2022, en caso que llegue a la casa de Nariño.

A través de dos fotografías, Rodolfo mostró que no sólo se reunió con el influenciador, sino con toda la familia del artista antioqueño, entre esos su reconocida hermana, Cintia Cossio, conocida como una de las colombianas mejor pagadas en la plataforma para entretenimiento de adultos Only Fans.

Recordemos que el coqueteo del precandidato Hernández a Cossio, se inició tras la publicación de la declaración de renta que hizo el influenciador en redes sociales, en la cual reveló que le pagó a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) la estrambótica suma de más de 500 millones de pesos en impuestos, razón por la que estaba realizando todos los trámites necesarios para renunciar a la nacionalidad colombiana y trasladar todo su patrimonio a otro país.

“Mi nacionalidad, mis ingresos y mis empresas se van a partir de enero próximo para un país que no sea tan corrupto, tan dañado y no quiera quitársela toda. Qué pesar que un país tan hermoso, con tanta gente bonita y con tantas bondades, no se le vea el avance”, dio a conocer en su momento Cossio en su publicación.

Ante los fuertes reparos y molestias del influenciador, al parecer, el candidato Hernández quedó admirado y fue por ello que le hizo una invitación para que fuera parte de su grupo de trabajo con miras a la presidencia de Colombia, tema que no le gustó al antioqueño.

“Esta es mi respuesta a Rodolfo Hernández, a quien felicito por su movimiento. A mí me gustaría mucho creer lo que todos me dicen, combatir la corrupción, que nos unamos y todo ese tipo de cosas. Qué más quisiera yo, pero no soy un vendido”, dijo Cossio en aquel momento.

Sin embargo, Cossio le abrió la puerta a negociar: “ahora, si ustedes me van a ayudar con mi fundación de perritos, o con la de niños, con la de ancianos, con la de habitantes de calle, con todas las cosas que yo quiero hacer. ¡Parce hágale!, firmamos un documento legal de que me van a ayudar y yo me siento, los escucho, les ayudo en su campaña, lo que quieran”.

No obstante, el insistente exalcalde no se dio por vencido y buscó la manera de acercarse al polémico influenciador con el fin de charlar y según él hablar de los restos para el 2022.

Ante dicha publicación, Hernández en diálogo con el portal de noticias Minuto 30, aseguró que fue a visitarlo hasta su casa para conversar de diferentes cuestiones de país, como por ejemplo el tema de que Cossio quiere abandonar Colombia, pues considera que todo lo que él tributa, se lo roban los corruptos.

De acuerdo con el medio, en dicho encuentro llegaron a acuerdos para construir bases sólidas que permitan cumplir en Colombia las promesas que el ingeniero está dándole a los ciudadanos, con el respaldo del reconocido influencer.

“Me vine hasta Medellín para cuadrar mi próximo reto de 2022 con Yeferson Cossio”, publicó Hernández en su cuenta de Instagram.

En las últimas noticias que se han generado alrededor de estos dos polémicos personajes, el influenciador Yeferson Cossio el pasado 20 de diciembre, fue embestido por airadas personas durante un evento equino, en la ciudad de Cartagena, según el paisa casi lo linchan por decir que los ejemplares que hacían parte del evento se encontraban en malas condiciones.

“Qué pesar tan hijueputa. ¿Cuánto los entrenan diario para que caminen así ridículamente para entretener a un montón de idiotas?, ¿Cuánto sufren estos caballos?”, dijo Cossio en las historias que tuvieron que ser borradas minutos después.

En videos compartidos a través de redes sociales, se muestra cómo Cossio y sus acompañantes tuvieron que salir del lugar entre gritos, empujones y más agresiones.

Posterior al rechazo, el mismo influenciador decidió eliminar las opiniones y subió otro video relatando los hechos y reconfirmando su opinión que él vio que algunos caballos sufrían, tema por el cual no se iba a disculpar.





SEGUIR LEYENDO