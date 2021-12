“No podemos convertir su ingreso en una extorsión pública”: Juan Manuel Galán respondió a las críticas de Rodrigo Lara al Nuevo Liberalismo

Juan Manuel Galán le responde a Rodrigo Lara por controversia sobre el Nuevo Liberalismo. Fotos: Colprensa.

Un nuevo ‘round’ se suma a la controversia al interior del Nuevo Liberalismo por cuenta de Rodrigo Lara, que exige ser tomado en cuenta como precandidato presidencial de ese partido, pero tal parece que quedó rezagado por Juan Manuel Galán, quien fue elegido como la ‘ficha’ oficial de la colectividad para la consulta de marzo del 2022.

Este miércoles 22 de diciembre, Lara comparó la elección del candidato oficial de ese partido con una de las licitaciones de Emilio Tapia, uno de los contratistas más polémicos en Colombia; además, anunció acciones legales contra el Nuevo Liberalismo por no permitirle presentarse, supuestamente, como aspirante al Ejecutivo colombiano.

Dichos escenarios ocasionaron la vehemente reacción de Galán, codirector del Nuevo Liberalismo y hermano de Carlos Fernando Galán, con quien busca reivindicar el partido que creó su padre, el excandidato Luis Carlos Galán, asesinado en los años 80, en Soacha.

Mediante un video publicado en su perfil de Twitter, Galán reconoció que no había querido meterse en la polémica suscitada por Lara porque considera que el Nuevo Liberalismo “debía llevar esta discusión de manera oficial e institucional”. Sin embargo, al oír las duras acusaciones del hoy congresista de Cambio Radical decidió enviarle varios mensajes.

“Escuché su entrevista y la verdad me dolió bastante. Me dolió muchísimo. Hace apreciaciones que son injustas y que son falsas. Nunca nos hemos opuesto a su ingreso porque usted es un tipo inteligente y valioso, pero en esta oportunidad se le fueron las luces”, aseveró Galán.

Lo dicho por el hoy miembro de la Coalición Centro Esperanza se dio porque Rodrigo Lara aseguró, en diálogo con la emisora W Radio, que los hermanos Galán habían puesto toda una serie de trabas para que él se oficializara como candidato presidencial de ese partido.

Al respecto, Juan Manuel dijo que no se podía convertir el ingreso de Lara “en una extorsión pública y no se puede fabricar la sensación de que aquí los hermanos Galán controlamos todo, porque no es cierto”.

Además, desmintió que hubiese una pelea entre las familias Galán y Lara: “Eso no tiene nada que ver con los apellidos”, expresó, a su vez que explicó las razones de los roces con el senador, quien habría solicitado la presencia de políticos tradicionales de centroderecha en el Nuevo Liberalismo.

“Esto tiene un fondo político. Esta es una discusión política que no ha permitido que su proceso fluya. Hace una semana sostuvimos una reunión con usted y nos dijo que había que traer a Fico Gutiérrez, a Peñalosa, al Partido Conservador, a toda la política tradicional que representa el continuismo en Colombia”, reveló Galán.

De hecho, exhortó a Rodrigo Lara a que reconozca que sí pidió la adhesión de varios de esos políticos al Nuevo Liberalismo y le recordó que el partido no “renació para bailar al ritmo de la politiquería”. Finalmente, lo cuestionó sobre la coherencia de aceptar a varios de esos candidatos de la política tradicional, quienes también aspiran suceder a Iván Duque en el poder.

“¿Cree que es coherente que nos convirtamos en un Cambio Radical 2.0? En un rencauche del Partido Liberal?”, expresó Galán, mientras que le recordó varios de los argumentos que le pidieron los integrantes de Centro Esperanza para admitirlo dentro de esa alianza política.

“El recorrido de Rodrigo Lara es conocido. En vez de jugársela por el que es su hogar, el Nuevo Liberalismo que le ha abierto sus puertas, ha preferido la piromanía desde su cómoda curul en Cambio Radical”, tuiteó Galán junto al video.

Este es el pronunciamiento:

Juan Manuel Galán Le Responde A Rodrigo Lara

Hay que recordar que precisamente hace una semana, Lara envió una carta al Nuevo Liberalismo en la que cuestionó la demora en su solicitud de ingreso a esa colectividad. Exigió que le sean respetados sus derechos para participar en la consulta interpartidista de la Coalición Centro Esperanza.

