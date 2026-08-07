Más de 137.000 desaparecidos marcan la exposición de la Ubpd en la Cinemateca de Bogotá: una manera de visibilizar el dolor

La exposición inmersiva de la UBPD en la Cinemateca de Bogotá visibiliza a las más de 137.000 personas desaparecidas en Colombia - crédito Cinemateca

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El dato de más de 137.000 personas desaparecidas en Colombia es el eje central de la exposición inmersiva que inauguró la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) en alianza con la Cinemateca Distrital de Bogotá.

La muestra busca dar visibilidad al fenómeno de la desaparición forzada en el país, un drama que continúa vigente y que afecta a miles de familias desde décadas atrás.

Un recorrido por la ausencia

La exposición, que estará abierta al público del 6 al 30 de agosto de 2026, ofrece una experiencia sensorial única que invita a los asistentes a reflexionar sobre el alcance del conflicto armado y sus consecuencias en la sociedad.

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Carlos Hernán Marín Arias, subdirector de la UBPD, explicó en diálogo con Infobae Colombia que la muestra tiene como propósito principal “visibilizar lo que significa el fenómeno de la desaparición en Colombia”, remarcando que la cifra de personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 supera las 137.000.

El espacio, concebido como una instalación pedagógica e inmersiva, articula relatos de familiares, proyecciones audiovisuales y un diseño sonoro que reproduce el silencio y el peso de los secretos guardados durante años en el contexto del conflicto.

La muestra sobre desaparición forzada en Colombia estará abierta del 6 al 30 de agosto con entrada gratuita en la Cinemateca Distrital - crédito Jimmy Nomesqui

Según detalló Marín a este medio, uno de los objetivos es que los visitantes comprendan el impacto humano de la desaparición y la importancia de la búsqueda, que para muchas familias se prolonga durante décadas.

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El ciclo del dolor y la búsqueda de cierre

El subdirector Marín Arias destacó que la finalidad última de la Ubpd resulta “aliviar el dolor de esas familias que durante tantos años están buscando a su ser querido desaparecido”. El funcionario remarcó que muchas personas llevan 30 o 40 años intentando conocer el paradero de un familiar, lo que genera sufrimiento y una expectativa permanente por respuestas. “Poder encontrarlo y devolverlo al seno de la familia genera ese cierre de ese ciclo, de ese dolor”, afirmó.

La Ubpd subrayó que el trabajo de búsqueda es estrictamente humanitario y que el mayor logro es restituir a la familia a su ser querido, ya sea con vida o mediante una entrega digna del cuerpo.

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“Cada vez que logramos reencontrar a familiares vivos o entregar el cuerpo de un desaparecido, es el momento culmen para la búsqueda y el día en que sentimos que estamos haciendo la tarea”, expresó Marín Arias.

La instalación pedagógica de la UBPD reúne relatos de familiares, proyecciones audiovisuales y diseño sonoro sobre el conflicto armado en Colombia - crédito Jimmy Nomesqui

Un llamado a la ciudadanía

La exposición también cumple una función de convocatoria social. De acuerdo con lo transmitido por la Ubpd, cualquier persona puede ser clave en la búsqueda. Muchas veces información aparentemente pequeña o intrascendente puede ser determinante para localizar a una persona desaparecida.

“Queremos que estas personas pierdan el miedo y entiendan que esa pequeña información puede representar encontrar a una persona con vida o el cuerpo de un desaparecido y devolvérselo a su familia”, explicó el subdirector a Infobae Colombia.

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La invitación a visitar la muestra es abierta y gratuita. “Son 15 minutos para que conozcan lo que significa el fenómeno de la desaparición y nos ayuden a invitar a muchas más personas”, insistió Marín Arias.

Una historia de resistencia: el caso de Salomón Mayusa

El impacto de la desaparición forzada se refleja en la historia de Salomón Mayusa Prada, uno de los casos emblemáticos presentados por la Ubpd y que pordrá encontrar en la exposición.

El caso de Salomón Mayusa Prada expone el impacto de la desaparición forzada y una búsqueda familiar que se extendió durante 32 años en Colombia - crédito UBPD

Salomón era uno de los nueve hermanos Mayusa Prada, conocidos en el centro del país por su militancia social y política. Cuatro de ellos fueron asesinados y dos mujeres de la familia encarceladas. “Una familia de resistencia ante la adversidad de lo que significa ser en Colombia un luchador social”, narró su hermana Carmen Mayusa.

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La búsqueda de Salomón se extendió por 32 años. Según relató Nieves Mayusa, otra de sus hermanas, la familia sufrió estigmatización y persecución por su apellido y activismo. El equipo de la Ubpd en Bogotá, Cundinamarca y Amazonas inició la búsqueda formal en 2020 tras la solicitud de la hija y hermana de Salomón. Tras investigaciones y cruce de información con cementerios y parroquias, localizaron su cuerpo, enterrado bajo otro nombre en un cementerio privado de la capital.

En diciembre de 2023 se realizó la exhumación y, cuatro meses después, se confirmó su identidad en el Instituto de Medicina Legal. Finalmente, en agosto de 2024, la Ubpd, junto al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), realizó la entrega digna del cuerpo a la familia en una ceremonia presidida por el padre Javier Giraldo. Según la hija de Salomón, Kelly Johana, “va a ser un cambio de vida porque desde que nací no tengo recuerdos de él... uno siempre quiere tener a su papá”.

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Espacio para la memoria y la verdad

La exposición “La búsqueda: un lugar de encuentro” propone memoria, verdad y reparación para las familias víctimas de desaparición forzada en Colombia - crédito Jimmy Nomesqui

La exposición “La búsqueda: un lugar de encuentro” no solo busca sensibilizar, también aportar a la construcción de memoria. Producida en alianza con el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (Ficdeh), permanecerá abierta hasta el 30 de agosto en la sala E de la Cinemateca de Bogotá. Los horarios son de martes a viernes de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., y sábados, domingos y festivos de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.

Para la Ubpd, cada historia relatada en la exposición representa un llamado a romper el silencio, aportar información y contribuir a la reparación de las familias víctimas de desaparición forzada. Como subrayó Marín Arias en diálogo con Infobae Colombia, la búsqueda de los desaparecidos es un compromiso permanente que requiere de la participación colectiva para cerrar los ciclos de incertidumbre y sufrimiento.

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