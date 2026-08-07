Persecución por el robo de unos zapatos terminó en balacera en Envigado: un hombre simuló ser comprador e intentó huir

Ciudadanos reportaron una persecución y tiroteo el jueves 6 de agosto al mediodía, los hechos se relacionan con el hurto de unos zapatos en el centro comercial City Plaza - crédito genteenvigado / Instagram

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En la tarde del jueves 6 de agosto de 2026 se desató una persecución por el hurto de unos zapatos en el centro comercial City Plaza de Envigado (Antioquia), hecho que terminó en una balacera y con un hombre capturado.

Además, el nuevo caso de inseguridad causó temor entre la comunidad, debido a que el intercambio de disparos se presentó a plena luz del día y en una zona concurrida.

Testigos relataron al medio local El Colombiano que el sospechoso entró a un almacén de calzado, se puso los zapatos con la excusa de medírselos y en un descuido de los vendedores salió corriendo para escapar con el producto.

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El personal del local alertó al equipo de seguridad, que inició la persecución y poco tiempo después la Policía Metropolitana se sumó al operativo tras la rápida alerta de los guardas del centro comercial.

El sujeto se midió los zapatos y aprovechó un breve descuido del personal para intentar huir con ellos puestos, finalmente no logró escapar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En un comunicado difundido por la Secretaría de Seguridad Envigado, las autoridades atribuyeron el resultado a la coordinación con la comunidad: “La rápida articulación entre la ciudadanía y la Policía Nacional permitió la captura de un delincuente que, en la tarde de hoy, habría hurtado mercancía en un establecimiento del Centro Comercial City Plaza”.

En videos divulgados en redes sociales se puede observar a varias personas corriendo por una calle del sector, mientras se escuchaban disparos al aire, lo que generó pánico entre transeúntes y residentes.

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Del mismo modo, se confirmó que la detención ocurrió a un par de cuadras del centro comercial y el capturado fue trasladado a la estación de Policía de Envigado, donde se definirá su situación judicial.

“Tras el hecho, diferentes ciudadanos, entre ellos un escolta, iniciaron la persecución del sospechoso, lo que facilitó la reacción inmediata de los uniformados, quienes lograron interceptarlo y capturarlo en cuestión de minutos”.

Finalmente, se recordó la importancia de la denuncia oportuna: “En Envigado seguimos fortaleciendo el trabajo conjunto entre comunidad y autoridades para actuar con rapidez frente a cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia”.

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Se confirmó la captura de un hombre en Envigado por agentes de la Policía Nacional después de un operativo en la tarde del jueves - crédito Secretaría de Seguridad Envigado

Ante lo ocurrido, en las redes sociales los ciudadanos reaccionaron con comentarios como: “Ahí van cayendo como moscas”, “Apenas es que nos defendamos entre todos, porque la Policía no se ve por ningún lado”, “Hizo falta la terapia social”, “Ojalá no lo suelten ahora más tarde” y “Ojalá acabemos con tanto delincuente que ni siquiera son de Envigado”.

Entre tanto, otros cuestionaron el operativo: “Por suerte no hay un transeúnte muerto, como va hacer que este escolta se vino disparando desde City Plaza a la mansalva, es una zona de alto tránsito de personas, una irresponsabilidad”, “El escolta fue el que disparó a la loca, delante de una señora? Y así quieren porte de armas?” y “Pero cuidado pues que esos tiros no matan si no inocentes”.

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El caso desató cuestionamientos sobre la propuesta del porte legal de armas en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por ahora no se conocen detalles de la marca ni el valor comercial del calzado que el sujeto pretendía robarse, pero la comunidad se sorprendió al conocer el hecho por el que era requerido el señalado, asegurando que existe el riesgo de que quede pronto en libertad por la magnitud del caso.

De acuerdo con las autoridades del municipio ubicado en el sur del Valle de Aburrá, el cruce de disparos no dejó personas lesionadas ni afectaciones en viviendas, vehículos o propiedades cercanas al centro comercial, ubicado en el sector conocido como la Loma del Escobero.

Pese a que ningún ciudadano resultó herido, la ciudadanía pide tener precaución con el uso de armas en zonas residenciales ante el riesgo que una persona sea alcanzada por una bala, especialmente los niños y adultos mayores de la zona que se ha visto afectada por situaciones de orden público en diferentes oportunidades.

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