Junior de Barranquilla haría un fichaje sorpresivo a última hora: estuvo buscando en la Primera B

Junior de Barranquilla empezó la Liga BetPlay con dos derrotas seguidas ante Tolima y Millonarios - crédito Junior de Barranquilla

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Junior de Barranquilla ha tenido problemas para defender el bicampeonato de la Liga BetPlay, debido a que perdió 2-1 contra el Deportes Tolima en Ibagué y luego 1-0 frente a Millonarios en el estadio Romelio Martínez, donde prendió las alarmas por el bajo nivel de la plantilla.

Debido a eso, los tiburones salieron al mercado de fichajes para buscar un defensor, el cual habrían encontrado en la segunda división del fútbol colombiano, pues en la “A” ya no podían inscribir a nadie de otro club, y es un jugador con experiencia y subcampeón del Torneo BetPlay.

Cabe recordar que Junior viene de recibir uno de los golpes más fuertes en los últimos años y fue la eliminación en la Copa Colombia, en primera fase, a manos de nada menos que el Barranquilla FC, conjunto de la “B”, su filial y en la vía de los penales tras empatar 3-3 en el marcador global.

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¿Se vendría nuevo fichaje en Junior?

Junior evalúa sumar a Cristian Graciano para el segundo semestre de 2026, porque el rendimiento irregular de Edwin Herrera y Yeison Suárez en el arranque de temporada llevó a la dirigencia y al cuerpo técnico a buscar competencia para los laterales titulares. Según El Heraldo, el presidente del club, Antonio Char, ya mantiene conversaciones con Helmut Wenin, accionista de Real Cartagena, para intentar cerrar la llegada del defensor de 23 años.

La negociación todavía no está resuelta por dos frentes: el económico y la necesidad de Real Cartagena de encontrar un reemplazo confiable para un jugador al que considera importante en su objetivo de ascenso. El medio señaló que la oferta de Junior resulta atractiva tanto para el club de la Primera B como para el futbolista.

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Cristian Graciano es un jugador que ha sumado experiencia en clubes como el Independiente Medellín - crédito Dimayor

Graciano, nacido en Apartadó, Antioquia, puede actuar por ambas bandas, aunque su posición natural es el lateral derecho. Es jugador de vocación ofensiva, con despliegue físico y capacidad para desempeñarse en más de una zona del campo.

El posible fichaje también incide en la actualidad inmediata del club cartagenero. El lateral se encontraba concentrado para el partido de este jueves a las 8:10 p. m. ante Independiente del Valle del Cauca en el estadio Jaime Morón, pero a última hora fue convocado Carlos Paternina, el otro lateral derecho que tiene a disposición el entrenador Álvaro Hernández.

Real Cartagena viene de ser subcampeón del primer semestre de la "B" contra el Envigado - crédito Real Cartagena

La lectura que hacen periodistas e hinchas, de acuerdo con la publicación, es que Graciano podría no ser utilizado en ese compromiso por la posibilidad concreta de pasar al conjunto barranquillero.

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José Luis Chunga respaldó la llegada del lateral y destacó su polifuncionalidad

La eventual incorporación fue tema de discusión en el programa En La Jugada de EL HERALDO, en el que participó el arquero José Luis Chunga, hoy en condición de agente libre y con pasado en Junior. En esa conversación, el guardameta elogió con amplitud a Cristian Graciano.

“Un jugadorazo. Tremendo lateral, juega de extremo. Cuando llegué acá, Graciano hacía parte del equipo sub-20. Tiene muy buena técnica, pegada, con un gran despliegue físico, corre demasiado”, dijo Chunga. También remarcó que su capacidad para ocupar distintas posiciones lo convierte en una opción valiosa para un plantel que necesita competencia interna.

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José Chunga es recordado por atajar en equipos como el Junior de Barranquilla, Alianza e Independiente Medellín - crédito Jose David Martinez / VizzorImage

El arquero también habló de Francisco Fydriszewski, cuestionado por su arranque, y vinculó su situación actual con un proceso de adaptación. Chunga contó que mantiene una buena relación con el delantero y que ya atravesó una experiencia semejante cuando llegó a Medellín.

“Él llegó acá y vivió un tema similar, no entraba en el funcionamiento del equipo, no llegaban los goles”, afirmó. Según su análisis, el atacante sabe que está en un entorno de máxima presión y que debe resistir las críticas hasta que aparezcan los resultados.

Chunga sostuvo que Fydriszewski necesita paciencia y una administración más precisa de sus movimientos en la cancha. “De los tres delanteros que tiene Junior el único que le gusta jugar en el área es él. No se puede desesperar en ir a zonas donde su juego será inoficioso. Tiene que dosificar muchas cosas para estar listo y definir.”

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