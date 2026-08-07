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Antes de volver a entrenar, un experto hizo esta advertencia: un chequeo médico puede evitar lesiones

En Colombia, el 48,3% de los adultos no cumple con las recomendaciones de actividad física, según un estudio del Instituto Nacional de Salud

El Instituto Nacional de Salud hizo unas recomendaciones para que una persona retorne al ejercicio - crédito AFP
El Instituto Nacional de Salud hizo unas recomendaciones para que una persona retorne al ejercicio - crédito AFP
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Retomar el deporte después de varios meses, o incluso años, de inactividad puede representar un riesgo para la salud si no se hace de manera progresiva.

Especialistas advierten que comenzar con entrenamientos exigentes sin una preparación previa puede favorecer la aparición de lesiones musculares, sobrecargas físicas e incluso complicaciones asociadas a enfermedades que aún no han sido diagnosticadas.

La advertencia cobra relevancia teniendo en cuenta que, según un estudio del Instituto Nacional de Salud, el 48,3% de los colombianos entre los 18 y los 64 años no cumple con las recomendaciones de actividad física. Esa realidad hace que muchas personas intenten retomar el ejercicio de forma repentina, especialmente cuando buscan mejorar su condición física o regresar a la práctica deportiva.

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Los especialistas señalan que antes de iniciar una rutina de entrenamiento es recomendable realizar una valoración médica, especialmente si existen antecedentes de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o problemas cardiovasculares. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recuerda que estas patologías representan la principal causa de muerte en la región y están relacionadas con el 65% de los fallecimientos.

Además del ejercicio, el control de estas enfermedades requiere seguimiento médico, adherencia al tratamiento y hábitos saludables que permitan mantener la estabilidad del paciente a largo plazo.

Mujer de pie con camiseta gris y leggings oscuros, sosteniendo una pelota entre los talones y elevando los pies. Fondo de jardín verde.
Una mujer realiza un ejercicio de elevación de talones con una pelota entre los pies en el interior de una casa, con un jardín de fondo soleado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos que ayudan a entrenar en forma más segura

La preparación para realizar actividad física no se limita al entrenamiento. También involucra hábitos cotidianos que contribuyen a reducir riesgos y mejorar el estado general de salud.

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Entre las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud figuran caminar entre 20 y 30 minutos al día, mantener controles médicos periódicos, priorizar un descanso reparador, disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, aumentar la ingesta de frutas y verduras, mantener una hidratación adecuada y fortalecer la salud mental mediante pausas de respiración y relaciones sociales.

El médico Juan Sebastián Tibabocha explicó que el manejo de una enfermedad crónica depende de la constancia y de un enfoque integral que combine el tratamiento con estilos de vida saludables. “El control de una enfermedad crónica se logra mediante decisiones sostenidas en el tiempo, no con acciones aisladas”, señaló el especialista, en el estudio de esa entidad.

Tibabocha afirmó que el regreso al deporte debe hacerse de manera progresiva, respetando la condición física de cada persona y, cuando existan factores de riesgo o enfermedades previas, con acompañamiento profesional para disminuir la probabilidad de lesiones o complicaciones durante la práctica deportiva.

El Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia es una entidad pública de carácter científico y técnico adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social - crédito Instituto Nacional de Salud
El Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia es una entidad pública de carácter científico y técnico adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social - crédito Instituto Nacional de Salud

El regreso al ejercicio debe ser progresivo

Aunque el ejercicio es una de las herramientas más importantes para prevenir y controlar enfermedades crónicas, Tibabocha expuso que el regreso a la actividad física debe ajustarse a las condiciones de cada persona. Quienes llevan largos periodos de sedentarismo o tienen antecedentes médicos pueden requerir una evaluación previa para determinar la intensidad con la que pueden entrenar y reducir el riesgo de complicaciones.

En ese proceso, el seguimiento médico también cumple un papel relevante. El estudio señala que los controles periódicos permiten monitorear la evolución de los pacientes y detectar oportunamente cambios que puedan requerir ajustes en el tratamiento o en la práctica deportiva. A ello se suma la importancia de la salud mental, un aspecto que también debe ser evaluado dentro del manejo integral de estas enfermedades.

Diez adultos, un hombre y nueve mujeres, realizan ejercicios en un salón. Algunos usan bandas de resistencia y pelotas, otros pesas. Dos mujeres jóvenes asisten.
Un grupo de adultos mayores ejecuta ejercicios de equilibrio y resistencia en un centro de actividad física, asistidos por instructores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, algunas entidades prestadoras de salud han implementado programas de acompañamiento para pacientes con enfermedades crónicas, con estrategias orientadas a ofrecer seguimiento interdisciplinario mediante actividades relacionadas con el acondicionamiento físico, la alimentación, el autocuidado y el bienestar emocional. El estudio indicó que el acceso a este programa se realiza por remisión del profesional de salud durante la consulta o a través de talleres específicos, por lo que hace parte de la atención que reciben determinados pacientes y no está dirigido al público general.

Según las cifras presentadas por la entidad, la iniciativa tiene identificadas 167.957 personas dentro de su población objetivo. De ese total, se ha logrado establecer comunicación con más de 135.000 usuarios entre adultos clasificados en diferentes niveles de riesgo y personas mayores, con el propósito de fortalecer el seguimiento y promover hábitos que complementen el tratamiento médico.

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