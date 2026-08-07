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Millonarios empezaría a definir el futuro de Rodrigo Contreras: así va la negociación para comprar al argentino

El contrato del jugador vence en diciembre de 2026, a préstamo desde Everton de Chile, y se convirtió en una figura de los embajadores, por eso los aficionados exigen que se quede

Rodrigo Contreras es el goleador de Millonarios en la temporada 2026, pero se encuentra a préstamo y en cuatro meses termina su contrato - crédito Gastón Britos/EFE
Rodrigo Contreras es el goleador de Millonarios en la temporada 2026, pero se encuentra a préstamo y en cuatro meses termina su contrato - crédito Gastón Britos/EFE
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Millonarios parece que encontró el camino para empezar a pelear por la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2026, pues pese al mal comienzo por la derrota 1-0 contra Bucaramanga, suma dos triunfos consecutivos y se acerca a los líderes América de Cali y Medellín.

Una de las razones de ese buen momento es por Rodrigo Contreras, delantero al que se le acaba el contrato en diciembre de 2026 y los aficionados temen de que se vaya antes de tiempo, ya que desean que sea parte del proyecto para la campaña 2027, en la que se busca que dispute la Copa Libertadores.

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Para eso, Millonarios ya tendría el plan para negociar la compra de sus derechos deportivos, algo de lo que el jugador se refirió en las últimas horas y también reveló detalles de cómo va la conversación con los directivos, quienes se sienten contentos con su desempeño.

La situación de Rodrigo Contreras

El delantero argentino Rodrigo Contreras dijo que Millonarios ya le transmitió que hará uso de la opción de compra de su pase, una definición que, según explicó en una entrevista exclusiva con El VBAR, espera resolver la próxima semana porque de ella depende su continuidad después de diciembre y la posibilidad de traer a su familia desde Argentina.

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La situación contractual de Contreras es uno de los asuntos que más atención genera entre los hinchas de Millonarios, porque el jugador está a préstamo y su vínculo vence en diciembre. Para retenerlo, el club debe ejecutar la opción de compra prevista en su acuerdo.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Rodrigo Contreras afirmó que está listo para renovar con Millonarios, el cual debe dar el paso para presentarle un nuevo contrato - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Estamos hablando con el club, porque me dieron la palabra de que harían uso de la opción de compra. Mi representante llega la semana que viene y veremos si eso se da, para también organizar un poco mi vida y ver si puedo traer mi familia para acá, que estén cerca mío. Necesito que el club me dé esa tranquilidad para poder tener una estabilidad a mi familia, que esté cerca mía ya con contrato y la ecuación cambia. La semana que viene esperemos que se pueda agilizar todo y ya organizar lo demás”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, el atacante dio un detalle directo sobre las conversaciones con la dirigencia. Contó que habló personalmente con Gustavo Serpa, dueño del club, y que recibió una promesa concreta sobre la ejecución de la cláusula.

“Me junté con el dueño, Gustavo Serpa, y él me dio la palabra de que cerraba el libro de pases con un gran esfuerzo y se hacía cargo de mandar la carta para hacer uso de la opción de compra. Me imagino que no habrá problema y se dará la próxima semana cuando venga mi representante”, sostuvo.

El dirigente reconoció que el objetivo del club sigue siendo ganar la Copa Libertadores en algún momento. Crédito: Millonarios FC
Gustavo Serpa es el representante de Amber Capital, el máximo accionista de Millonarios - crédito Millonarios FC

“Debemos estar tranquilos”

Mientras esa negociación avanza, el jugador también describió el momento deportivo del equipo con un tono de cautela: “Estamos en la obligación de hacer un buen papel este segundo semestre, obviamente todavía falta, pero creo que con el correr de los partidos se verá un Millonarios mucho mejor tanto individual como colectivamente. Debemos estar tranquilos, esto recién arranca. Estas dos victorias son positivas para agarrar confianza y ahora se viene un partido difícil en Medellín e iremos por los tres puntos”, dijo al programa.

El atacante vinculó ese comienzo con la necesidad de dejar atrás la frustración del torneo anterior. Según contó al medio, el plantel tiene presente esa decepción y asume que debe competir hasta el final, con la obligación de pelear por el título.

Bucaramanga vs. Millonarios
Rodrigo Contreras espera ganar su primer título con Millonarios en 2026 - crédito Millonarios FC

“Contento y feliz. El primer partido no lo merecimos perder, una distracción nos costó el partido ante Bucaramanga. Después creo que hicimos un gran partido contra Junior, fuimos muy inteligentes, porque sabíamos que se debían controlar los primeros minutos y después hacer el partido más físico. Llega el gol al final y ganamos tres puntos importantísimos. Y ya creo que hicimos un gran partido con Pasto, empezamos a agarrar la idea del profe y los refuerzos se acoplaron muy bien. Nos acomodamos en la tabla, porque siempre es bueno arrancar con pie derecho”, afirmó.

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