Pacto Histórico dará su discurso en las escalinatas del Capitolio ante negativa para usar el Salón Elíptico el 7 de agosto: “Excusas administrativas”

El Pacto Histórico realizará las declaraciones de oposición en las escalinatas del Capitolio Nacional. Invitó a la ciudadanía a acompañar el evento - crédito @GloriaFlorezSI/X

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Por medio de un comunicado, la bancada del Pacto Histórico en el Congreso informó que el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, decidió no permitir que los congresistas del partido hagan uso del Salón Elíptico del Capitolio Nacional el 7 de agosto de 2026.

La colectividad tenía planeado hacer un evento en el lugar, mientras el resto del Legislativo asiste a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República en Cali, Valle del Cauca. Además, pretendía dar un discurso en calidad de partido opositor en el Salón Elíptico.

Sin embargo, según la movimiento político, el presidente de la Cámara indicó que, debido a la falta de personal técnico y a problemas de seguridad, no sería posible el uso del Salón Elíptico por parte de los congresistas y también negó el ingreso de líderes y lideresas sociales al lugar. De acuerdo con la bancada del Pacto Histórico, las personas invitadas a ese acto ya habían sido debidamente identificadas.

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El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, informó al Pacto Histórico que no hay personal para el manejo de equipos en el Salón Elíptico del Capitolo Nacional el 7 de agosto - crédito @NicolasBarguil/X

El partido rechazó los argumentos esgrimidos por Nicolás Barguil. Advirtió que las dificultades técnicas y logísticas no pueden estar por encima de las garantías políticas, constitucionales y democráticas con las que deben contar quienes hacen oposición política.

“Resulta especialmente grave que quien preside la Cámara adopte decisiones que restringen el ejercicio legítimo de la oposición y limiten la participación ciudadana en un acto político pacífico desarrollado en la sede del Congreso de la República”, expresó el movimiento político en la comunicación oficial.

Así las cosas, debido a que no se permitirá el uso del Salón Elíptico para los fines propuestos por el partido, la bancada determinó que el discurso que se preparó para la opinión pública sí se dará, pero en otro espacio: a las afueras del Capitolio Nacional. En ese sentido, invitó a la población colombiana a acompañar su evento que, según recalcó, es completamente pacífico.

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El Pacto Histórico aseguró que se restringió el ejercicio legítimo de la oposición - crédito Senado de la República

“La declaración política de la Bancada del Pacto Histórico se realizará, de manera pública, abierta y completamente pacífica, en las escalinatas del Capitolio Nacional. Invitamos a la ciudadanía, a los líderes y lideresas sociales, a la Dirección Nacional y Distrital del Pacto Histórico y a los medios de comunicación a acompañar este evento pacífico, en defensa de la vida, la democracia, la soberanía nacional y las garantías para el ejercicio de la oposición”, informó el partido en el comunicado.

Adicionalmente, instó a la Policía Nacional y a las demás autoridades competentes a que garanticen la seguridad de los legisladores del Pacto que harán presencia en el lugar, así como la de los periodistas y líderes y lideresas sociales que los acompañarán. En ese sentido, la colectividad condenó cualquier provocación o acto de violencia que llegue a presentarse durante el evento.

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El movimiento político reiteró su rechazo hacia la determinación del presidente de la Cámara de Representantes y aseguró que con ella restringió el ejercicio legítimo de la oposición y limitó la participación ciudadana en un acto político pacífico, que ya estaba previsto para realizarse en la sede principal del Congreso.

El Pacto Histórico confirmó que no podrá utilizar el Salón Elíptico del Capitolio Nacional para un evento que ya tenía programado - crédito @PactoCol/X

“Las garantías democráticas no pueden quedar subordinadas a excusas administrativas o logísticas. La democracia se fortalece garantizando la participación de la oposición, no restringiéndola”, añadió.

Ante la prensa, el presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, se refirió a la situación expuesta por el Pacto Histórico. Aclaró que los legisladores tienen completa libertad para usar las instalaciones del Congreso, pero advirtió que no hay personal que se encargue del manejo de los equipos. También confirmó que solo se permitió el ingreso de los congresistas.

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“Nosotros no tenemos personal allá, estamos todos desplegados aquí en la ciudad de Cali. No hay quien maneje esos equipos, pero ellos pueden estar en las instalaciones del Congreso, los congresistas. Obviamente, con todas las medidas de seguridad. Lo que tengo entendido es que van a estar en distintas regiones del país”, dijo.