Gustavo Petro celebró la eventual libertad de Luis Fernando Velasco tras decisión de la Corte Suprema: “Encarcelado injustamente”

La revocatoria de la prisión de Velasco se conoció en el último día del mandato de Gustavo Petro y elevó el impacto político del caso - crédito Presidencia

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La Corte Suprema de Justicia revocó el jueves 6 de agosto de 2026 la medida de aseguramiento que mantenía privado de la libertad al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, implicado en el proceso penal por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El alto tribunal consideró que se vulneró el debido proceso al emitir la orden de detención, ya que la Fiscalía General de la Nación había solicitado una medida de detención domiciliaria, no carcelaria, según reportó La FM.

El fallo dejó sin efectos la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y ordenó a la magistrada de primera instancia emitir de inmediato las actuaciones que permitan la salida de prisión del exfuncionario.

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La determinación se notificó el mismo jueves, situación que provocó revuelo en el ámbito político colombiano, ya que coincide con el último día del Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con la sentencia, “ordenar a la magistrada con función de control de garantías a cargo de la primera instancia en el asunto antes referido que, una vez le sea notificada esta decisión, emita inmediatamente las órdenes derivadas de la pérdida de efectos de la citada medida de aseguramiento”.

Reacción de Gustavo Petro: “Encarcelado injustamente”

Gustavo Petro celebró en X la posible libertad de Luis Fernando Velasco y afirmó que fue encarcelado injustamente - crédito @petrogustavo / X

Ante la noticia, el presidente saliente Gustavo Petro utilizó su cuenta oficial en la red social X para expresar su respaldo a Luis Fernando Velasco. El mandatario afirmó: “Ha salido otro preso político, encarcelado injustamente solo por el intento de la fiscal de destruir el gobierno progresista. Felicitaciones a Luis Fernando Velasco. Libertad y Vida, siempre, siempre, siempre (sic)”.

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Esta declaración refuerza la postura del presidente frente a lo que ha calificado como una persecución judicial contra funcionarios de su administración. El mandatario ha insistido en distintas ocasiones que miembros de su gabinete han sido víctimas de acciones judiciales motivadas políticamente, un argumento reiterado tras la salida de Velasco de prisión.

Contexto: el escándalo de la Ungrd y el proceso contra Velasco

Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y antiguo senador, se encuentra recluido en una guarnición militar de Cali después de entregarse voluntariamente a la justicia el 18 de diciembre de 2025.

El proceso que enfrenta se enmarca en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad señalada por el direccionamiento de millonarios contratos y el pago de coimas a congresistas para garantizar respaldo legislativo a proyectos presidenciales.

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Luis Fernando Velasco se entregó a la justicia el 18 de diciembre de 2025 y permanecía recluido en una guarnición militar de Cali - crédito @ricarospina / X

El juicio también involucra a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y se apoya en los testimonios del exdirector de la Ungrd Olmedo López y su exsubdirector Sneyder Pinilla. Ambos detallarom presuntas actuaciones irregulares ante la justicia y los medios de comunicación. Entre los cargos atribuidos a Velasco figuran concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.

El proceso judicial no se detiene con la liberación de Velasco. La próxima audiencia está prevista para el 12 de agosto de 2026, fecha en la que la defensa del exministro y la fiscalía presentarán nuevos elementos ante el tribunal. De acuerdo con La FM, la defensa de Velasco solicitó previamente el aplazamiento de la audiencia, argumentando la necesidad de examinar el material probatorio ofrecido por la Fiscalía.

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Detalles de la decisión judicial y próximos pasos

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema no solo revocó la medida de aseguramiento, también exigió al Tribunal Superior de Bogotá emitir una nueva resolución conforme a los parámetros legales. Esta decisión modifica el estatus judicial de Velasco, quien había solicitado su libertad el 30 de abril de 2026 y permanecía privado de la libertad tras una audiencia en la que fue declarado acusado junto con Bonilla.

La próxima audiencia del caso Ungrd fue fijada para el 12 de agosto de 2026 y la liberación de Velasco no detiene el proceso judicial - crédito Juicio Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

En el fallo, la magistrada Aura Rosero instruyó que se materialice la libertad del exministro de manera inmediata. El exfuncionario ha rechazado todas las acusaciones en su contra, asegurando que no se apropió de recursos públicos y que responderá ante la justicia en las etapas siguientes del juicio.

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La noticia de la liberación de Velasco coincide con el precedente generado por la excarcelación de Ricardo Bonilla el 7 de abril del mismo año, también por decisión judicial. Ambos casos avivaron el debate sobre la independencia judicial, la actuación de la Fiscalía General de la Nación y la protección de los derechos fundamentales de los procesados.