Luis Ernesto Gómez asume como alcalde encargado de Bogotá hasta el próximo 26 de diciembre

Luis Ernesto Gómez asumió como nuevo alcalde encargado de la ciudad. Foto: Secretaría de Gobierno

Este miércoles 22 de diciembre, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, fue encargado como alcalde de la capital debido a que la mandataria de la ciudad, Claudia López, fue incapacitada tras dar positivo al covid-19.

A través del Decreto 1799 de 2021 proferido por el Ministerio del Interior se declaró vacancia temporal en el cargo de alcalde mayor de Bogotá a partir del 21 hasta el 26 de diciembre de 2021 por incapacidad física de la mandataria, que dio por segunda vez positivo para covid-19.

“Encargar como alcalde mayor de Bogotá al doctor Luis Ernesto Gómez quien se desempeña en el cargo de Secretario de Despacho de la Secretaría Distrital de Gobierno, del 21 al 26 de diciembre de 2021, sin separase de las funciones propias del cargo; mientras la mandataria titular se encuentre en incapacidad física”, indica el documento de la cartera del Interior.

Por su parte, el secretario de Gobierno indicó que asumía este cargo durante los próximos cuatro días, mientras se completa la incapacidad de la alcaldesa: “A mi querida Claudia un abrazo gigante y los mejores deseos para su pronta recuperación”.

Por segunda vez en el mismo año, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, resultó positiva para covid-19. La noticia fue confirmada por la misma mandataria el pasado 20 de diciembre a través de redes sociales, donde aseguró que debido a que tiene su esquema de vacunación completo, se encontraba estable y los síntomas de la enfermedad han sido leves.

“He dado positiva para covid-19. Gracias a mi esquema de vacunación completo, tengo síntomas leves y seguiré trabajando desde casa. ¡Por favor vacúnense! Todas las vacunas funcionan, evitan riesgos mortales y salvan vidas. Hoy el Ministerio de Salud informó que el Ómicron ya circula en Colombia”, dijo López.

Se detalló que la sospecha de contagio inició durante el fin de semana y por eso se sometió este mismo lunes a una prueba PCR, que arrojó el resultado. De inmediato, a la mandataria le realizaron un chequeo médico que indicó que todos sus signos vitales están estables. López solo presenta algunos síntomas de gripa.

Teniendo en cuenta ese resultado, López decidió no nombrar un alcalde encargado.

Es de mencionar que, a pesar de sentirse bien, López seguirá en monitoreo, pues apenas el pasado 14 de mayo confirmó en su cuenta de Twitter que tenía coronavirus. En ese momento todos sus signos vitales también estaban bien, pero aseguró tener “un poquito de malestar y mucho cansancio”, por lo que se alejó de su cargo unas semanas.

“Queridos, los médicos me han informado que tengo covid-19 y me han ordenado aislamiento y reposo. Aunque seguiré pendiente de todo, por precaución quedará encargado en funciones el Secretario de Salud, Alejandro Gómez”, señaló López. Hay que recordar que en ese momento no delegó a Gómez porque él también tenía covid-19.

SEGUIR LEYENDO: