Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores con su cambio de look

Luisa Fernanda W. Foto: Instagram @luisafernandaw

A lo largo y ancho de su vida como figura pública, el mundo ha visto a Luisa Fernanda W con todo tipo de tonos de cabello y también diferentes cortes. Por ejemplo, ha pasado por colores tradicionales como el negro y el castaño, pero no ha dejado por fuera tonos más arriesgados como el rosado. De igual modo, ha llevado su pelo corto, largo y ha usado extensiones.

Si se habla de este 2021, a principios de año la influencer paisa lució un cabello rubio y casi que por los hombros. Luego se puso extensiones y se lo aclaró un poco más, pero este cambio solo duró unos meses y en septiembre decidió modificar radicalmente su apariencia y tiñó su pelo de castaño. Empero, como variar es lo suyo el martes 22 de diciembre la también empresaria publicó una fotografía en la que se le ve posar con una cabellera más oscura, casi negra.

Post en Instagram de Luisa Fernanda W. Foto: @luisafernandaw

Ahora, desde ese mismo martes Luisa Fernanda W redactó en sus Historias de Instagram: “¿qué hacen? Charlemos?”, seguramente una fila de interrogantes se le empezaron a acumular y un usuario le puso sobre la mesa el tema de “te ves muchísimo mejor pelioscura”; enseguida, la paisa aprovechó para comentar que entre los tonos que le gustaría a tener a futuro sería el rojo, pero es una decisión que tiene en remojo por lo indecisa que se ha sentido al respecto.

“Ustedes saben que a mí me gusta cambiar, por ejemplo, yo no tengo un tono negro en el pelo porque yo sé que a mí me gusta variar. Hay un color de pelo que me encantaría tener y es el rojo... lo que pasa es que todavía no he tomado la decisión ... porque me parece fuerte la vaina... pronto miraremos en qué termina esta decisión”, aseveró.

Por el mismo medio también comentó que, “les cuento que me oscurecí un poco el pelo porque para estas épocas quería estar así, con el pelo un poco oscuro. Obviamente con las lavadas se aclara un poquito, pero estoy feliz con este tono”.

En este 2021, Luisa Fernanda W abrió un restaurante y lanzó una línea de maquillaje:

En lo corrido de estos doce meses, más allá de todos sus quehaceres laborales como influencer, Luisa Fernanda W también tuvo entre sus ocupaciones la apertura de un restaurante – en conjunto con Pipe Bueno (pareja actual) – que recibió por nombre Rancho MX. De hecho, por estos días publicó una imagen que retrata una reunión con todos los empleados y les dedicó varias palabras de agradecimiento.

“Ayer en Rancho MX agradeciendo a cada una de las personas que son parte de nuestro equipo de trabajo, gracias por dar lo mejor de ustedes, Rancho MX es lo que es hoy gracias a su amor y profesionalismo. ¡Dios los bendiga siempre! Gracias a Andrés Felipe Gutiérrez, don Édgar, Pipe Bueno, Carolina Rojas ser mis amigos, compañeros y socios en este sueño que hoy es una realidad. Seguiremos trabajando incansablemente para que ustedes disfruten de este bello lugar hecho con tanto amor”, redactó la paisa en Instagram.

Post en Instagram de Luisa Fernanda W. Foto: @luisafernandaw

Por otro lado, el jueves 25 de noviembre fue la fecha seleccionada en el calendario para realizar el lanzamiento oficial de Divva, el nombre con el que se bautizó su marca de maquillaje.

SEGUIR LEYENDO: