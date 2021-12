El impresionante regalo de Navidad que Egan Bernal le hizo a Daniel Martínez: “Le quedó una chimba”

El impresionante dibujo que Egan Bernal le regaló de navidad a Daniel Martínez: “le quedó una chimba” / INEOS GRENADIERS

El ciclista colombiano Egan Bernal ha sido noticia en las últimas horas por su deseo de regresar a correr el Tour de Francia, así como también la ilusión que le genera coronarse campeón de la Vuelta a España. Sin embargo, en las últimas horas su nombre fue viral por un emotivo regalo de navidad que le dio a su compañero de equipo y compatriota, Daniel Felipe Martínez.

Y es que, con motivo a la celebración de las fechas navideñas, Egan fue parte de un video del equipo Ineos Grenadiers en el que le desearon las felices fiestas a sus seguidores y aficionados. Allí, en las imágenes compartidas en redes sociales, se evidencia cuando el campeón del Tour 2019 y Giro de Italia 2021 le da un impresionante detalle al oriundo de Soacha.

Pues bien, todo se debe a un dibujo que conmemora la famosa imagen que se dio en el Giro cuando Martínez alentó a Bernal para que no se rindiera en el pedaleo; una imagen que sin duda alguna quedará en la memoria de muchos aficionados del deporte a pedal.

Este momento quedó marcado como uno de los momentos más recordados del 2021 en el mundo del deporte, ya que se evidenció el momento exacto en el que un gregario deja todo por su líder, la confianza, el aliento, y la motivación, se vio en esos gritos de apoyo de Daniel.

En un video publicado por la cuenta oficial de Ineos Grenadiers en twitter, Egan se encuentra rellenando un papel con mensajes de feliz navidad, para al final entregárselo a Daniel Felipe Martínez.

“Parce, le quedó una chimba. Gracias, qué belleza”, fueron las palabras con las que Daniel Martínez agradeció el detalle.

“Merry Christmas to you and your teammates from the INEOS Grenadiers”, publicó el equipo en su cuenta oficial.

Daniel Felipe Martínez reveló detalles de lo que le dijo a Egan Bernal en el Giro de Italia

La labor encomendada a Martínez como gregario de lujo de Egan la cumplió a la perfección, pues su apoyo fue tanto que, seguramente si no hubiese estado en los momentos más complicados, el titulo no hubiera sido posible.

Y es que, durante toda la carrera, en especial en las etapas finales de montaña, en donde el esfuerzo físico empezó a pasar factura, el oriundo de Soacha se convirtió en el hombre más importante del INEOS Grenadiers. Sus alientos reiterados hicieron que Bernal no perdiera el impulso y continuara luchando por defender la Maglia Rosa.

De hecho, una de las imágenes más conmovedoras que se han visto en los últimos años en el ciclismo se dio en la etapa 17 del Giro, pues Daniel Felipe Martínez se convirtió en ese ‘ángel de la guardia’ de Egan Bernal y lo llevó hasta la línea de meta con el fin de evitar que el título de la carrera fuera puesto en peligro.

Las escenas fueron de mucho nerviosismo, pues por primera vez se vio débil el líder de la general y, ante las crudas rampas en las que suele machacar al resto, no logró encontrar su ritmo. Martínez por un momento parecía no darse cuenta de la situación y los llamados de Bernal, al parecer, no eran escuchados, pues la bulla de la gente que estaba a los lados de la carretera hacían imposible la comunicación entre ambos.

Finalmente, el oriundo de Soacha logró esperar a Egan y, ante el enfoque de la transmisión, dejó ver el momento en el que se volteó a alentar a Egan y, como cualquier otro colombiano, lo gritó y lo motivó a no bajar los brazos.

En diálogo con ESPN, Martínez recordó lo que le dijo en su momento a Egan:

“Le recordé la mamá (con insultos) ... le dije ‘marica pedalea con el alma’ si puedes y le dije una estrategia: en los pedazos llanos vamos a ir muy rápido y en los pedazos duros vamos a recuperar”.

Además, agregó: “A él le costaba en unas rampas duras y lo subíamos a un ritmo que pudiera soportar y en el llano yo iba a tope porque teníamos el viento de cara... Y al final nos funcionó para no perder mucho tiempo con Yates que era el que nos preocupaba en esa etapa”.

