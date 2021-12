¡Barrida total! Independiente Santa Fe confirmó la salida de 14 jugadores para el 2022 / INDEPENDIENTE SANTA FE

Para nadie es un secreto que el año 2021 de Independiente Santa Fe no fue el mejor, o por lo menos no estuvo a la altura de lo conseguido en temporadas anteriores, pues más allá del título de Superliga obtenido tras derrotar al América de Cali, los dos semestres tuvo malas presentaciones.

En el primer semestre no superó los cuartos de final de la Liga BetPlay y en Copa Libertadores quedó eliminado en la fase de grupos, además de hacer uno de los ridículos más destacados del año en el fútbol sudamericano en el recordado partido ante River Plate. Por otro lado, en el segundo semestre, no logró entrar al grupo de los ocho semifinalistas en el rentado local y fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Betplay.

Es por esto que desde la dirigencia se empezaron a realizar cambios importantes de cara al próximo año. Por ejemplo, el cambio más importante se dio en el puesto de entrenador, ya que tras la salida de Hárold Rivera y el corto paso de Grigori Méndez, el banquillo del conjunto cardenal tiene nuevo integrante.

El argentino Martín Cardetti asumió como técnico del primer equipo y bajo sus órdenes se está apuntando a un cambio drástico dentro de la plantilla, pues se espera que pueda conformar una nómina competitiva con la cual pueda ser uno de los equipos protagonistas en el 2022.

Ahora bien, conformando el equipo deseado por el entrenador, la nómina del equipo empezó a presentar cambios importantes y este miércoles se conocieron los jugadores que no continuarán con el club. Para sorpresa de muchos, fueron en total 14 jugadores que, por rendimiento o vencimiento de contrato, no seguirán vistiendo la camiseta del ‘León’.

Cabe recordar que Alexánder Mejía se fue a Atlético Nacional tras un arreglo para fichar a Yéiler Goez, mientras que los juveniles Hollman McCormick y el arquero Sebastián Ruiz fueron cedidos a Tigres de la segunda división. Además, Johan Caballero salió rumbo al Atlético Bucaramanga.

Por medio de los medios oficiales del equipo, el cuadro ‘cardenal’ anunció la lista de los jugadores que no continuarán en el equipo y agradeció “su entrega y profesionalismo” mostrado a lo largo de su estadía con el club.

Estos son los 14 jugadores que no siguen en Santa Fe para 2022:

Fainer Torijano, Iván Villalba, Miguel Nazarit, Fabio Delgado, Enrique Serje, Johan Caballero, Ronaldo Dinolis, Exneyder Guerrero, Alexander Mejía, Matías Castro, Andrés Pérez, Aldair Valenciano, Hollman Camilo McCormick (Préstamo a Tigres) y Sebastián Ruiz (Arquero-Préstamo a Tigres).

Ahora, puede que a esta lista se sume uno que otro nombre teniendo en cuenta que aún falta por definir la situación del volante ofensivo Kelvin Osorio y el delantero Jorge Luis Ramos; dos jugadores cuestionados por la afición. No obstante, hay que aclarar que solo saldrán del equipo en caso de que llegan ofertas oficiales por ellos, puesto que aún tienen contrato.

Santa Fe ha anunciado más de cinco refuerzos:

De izquierda a derecha: Wilfrido de la Rosa, Matías Mier, Eduardo Méndez (presidente Santa Fe), Wilson Morelo, Ezequiel Aguirre y Hárold Rivera, los refuerzos del conjunto Cardenal. Foto: Independiente Santa Fe

Este 20 de diciembre dio a conocer sus primeras cinco incorporaciones, una de ellas especialmente recibida por la hinchada, la de Wilson Morelo. Las demás son: Matías Mier, Wilfrido de la Rosa, Ezequiel Aguirre y Hárold Rivera, hijo del exdirector técnico de la escuadra capitalina.

Morelo regresa al conjunto albirrojo luego de tres temporadas con Colón (Argentina), en las que anotó 16 goles. Con el equipo de la provincia de Santa Fe el delantero se coronó campeón este 2021 de la Copa de la Liga Profesional de ese país.

lusiona de Morelo su amor hacia Los Leones, con los que ganó la Copa Sudamericana 2015, pues regresó a ellos aun cuando contractualmente estaba vinculado con Colón hasta diciembre de 2022. Así lo manifestó durante su presentación:

“La gente ha sido muy importante. Hace tres años me fui y al menos un hincha me escribía todos los días. Me quedaba un año en Colón, pero hice un esfuerzo porque pensaba que era el momento de volver”.

También destaca de cara a 2022 la vinculación del uruguayo Matías Mier, que viene de jugar en el Club Atlético Central Córdoba (Argentina). En el balompié colombiano ha figurado en Junior, Independiente Medellín y La Equidad, donde hizo gala de la magia de su zurda, en especial al disparar desde media distancia. A nivel internacional salió campeón con Peñarol y Universidad Católica (Chile).

Hárold Rivera, es mediocampista y viene de jugar nueve partidos en la Liga BetPlay esta temporada con el Atlético Huila, uno de los dos descendidos por su rendimiento. Suele jugar como volante de contención, es decir, como un ‘5′.

Ezequiel Aguirre, es argentino, tiene 29 años de edad y mide 1,62. Juega como atacante y llega del Olimpia, de Honduras, donde no jugó los últimos meses de este año. La mayor parte de su carrera la jugó en la segunda división de su país, con Defensores de Belgrano.

Así mismo, fueron anunciados en las últimas horas el portero José Silva y el defensa Alejandro Gutiérrez, dos jugadores que llegan desde Bogotá FC, club en el que fueron dirigidos por Cardetti.

