Sergio Luis Henao se retirará del ciclismo si el Qhubeka desaparece del WorldTour 2022

Sergio Luis Henao ha competido 14 veces en las tres grandes vueltas del ciclismo. REUTERS/Benoit Tessier

El pasado 9 de diciembre la Unión Ciclística Internacional (UCI) dio a conocer las 18 escuadras que harán parte del pelotón WorldTour 2022 y la sorpresa fue que el Qhubeka no figuró en el listado, dado que la UCI rechazó su registro tras un estudio de diferentes criterios (ético, financiero, administrativo y organizativo). Uno de los afectados fue el colombiano Sergio Luis Henao, el escalador de mayor renombre en este equipo en 2021 junto con Fabio Aru, que se retiró del ciclismo esta temporada.

Para el equipo sudafricano creado 13 años atrás quizá la mayor dificultad tiene que ver con el aspecto financiero, razón por la que está buscando un sponsor que aporte lo necesario para no perder la categoría, y, aunque la tarea parece difícil, Henao confía en que se puede lograr. Así lo manifestó en conversación con Teleantioquia este 20 de diciembre.

“Estamos esperando, manteniendo la fe que de pronto a última hora puede salir un sponsor, alguien que quiera apoyar al equipo y el mánager está trabajando fuerte”, comentó.

Si bien puede que alguien con el músculo financiero necesario salve el equipo, también puede que no aparezca y la escuadra desaparezca, hecho que preocupa, pues Henao, con 34 años de edad, daría un paso al costado.

“Pienso que si no se logra, ya sería el final de mi carrera como profesional, ya me tocaría emprender otra etapa en mi vida”, dijo.

Henao, que a lo largo de su carrera ha corrido 14 grandes vueltas, algunas de ellas como gregario de lujo del británico Chris Froome en el Sky, también descartó la opción de continuar corriendo en Colombia, como sí lo hizo Darwin Atapuma, luego de correr en equipos de renombre como el BMC.

“No me he planteado esa opción, realmente espero que el equipo siga, si no, daría final a mi carrera. (...) Hay que mirar que hacer, algunos proyectos como impulsar jóvenes en categorías juveniles y darles la oportunidad de llegar a Europa”.

Qhubeka, creado en 2008, participó en seis ocasiones en el Tour de Francia, en el que ganó siete etapas, cuatro de ellas por el británico Mark Cavendish. El grupo sudafricano estaba presente en el máximo nivel mundial desde 2016 y contaba este año con 27 corredores en su plantilla.

SUPERMAN LÓPEZ, CON UNA REALIDAD DISTINTA A LA DE HENAO

Contraria a la realidad de Sergio Luis Henao es la de Miguel Ángel López, que tras una polémica salida del Movistar Team consecuencia de su retiro en la Vuelta a España 2021, encontró un equipo donde buscará ganar su primera carrera de tres semanas. Se trata del Astana, que le brindó la oportunidad de ser el capo de filas en el Giro de Italia.

“Apuntaré al podio del Giro, pero sueño con una victoria final. He estado cerca varias veces, por lo que puede ser el momento de pensar en lograrlo este año. No es fácil ganar una gran vuelta, pero creo que puedo soñar con ello y hacer todo lo posible con el equipo para estar preparados y en forma para ganar o al menos luchar por la victoria”.

En el Giro, Miguel Ángel López también compitió en la edición 2019, en la que finalizó séptimo, y en la edición 2020, aunque tuvo que retirarse tras una grave caída en la contrarreloj individual. Este año, participó en el Tour de Francia, aunque dio un paso al costado en la etapa 18, y en la Vuelta a España, en la que fue tercero hasta la etapa 19, cuando también declinó.

