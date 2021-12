Chicho Arango confía en Gamero: “Llevará a Millonarios a una buena participación en Copa Libertadores”

Cristian Arango recibió un nuevo valor de mercado, previo a su participación con la Selección Colombia. Foto: Twitter @MLS

Aunque Millonarios fue uno de los principales candidatos al título en la Liga Betplay 2021 II por lo hecho en la fase de todos contra todos, no haber cuidado los resultados en las instancias finales de los partidos en cuadrangulares lo alejó de la final. Sin embargo, gracias a la regularidad a lo largo del año, evidenciada en que ocupa el segundo lugar de la reclasificación, le sirvió a los dirigidos por Alberto Gamero para clasificar a la Copa Libertadores.

Si Deportes Tolima gana la final del fútbol colombiano, Los Embajadores estarán en fase de grupos del certamen continental, pero si Deportivo Cali se impone, el conjunto albiazul tendrá que jugar la fase previa. Lo importante, sin embargo, es que ahí está.

Acerca de la participación de Millonarios en Copa Libertadores, Christian Chicho Arango brindó algunas declaraciones en el programa Blog Deportivo de Blu Radio. El atacante, que este año fue elegido el mejor fichaje de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos por sus destacada campaña con Los Angeles FC, demostró su positivismo a lo que puede hacer a nivel internacional el equipo de la capital colombiana.

“Yo a Millonarios le tengo cariño, lo apoyo siempre mucho, quería que pasarán a la final. El profe Alberto Gamero tiene un gran cuerpo técnico que puede hacer las cosas bien y seguro van a hacer una participación positiva en Copa Libertadores”, opinó el jugador.

Una de las preocupaciones respecto a los clubes cafeteros, no solo al equipo bogotano, es que en sus últimas participaciones en Libertadores no han brillado. En 2021, por ejemplo, no hubo uno solo que avanzara a fases de cuartos de final.

De Millonarios inquieta que no le haya renovado a su goleador durante todo este año, con 23 dianas, Fernando Uribe. El delantero pereirano de 33 años, que junto con Chicho llevó al equipo a la final de Torneo Apertura (donde cayó ante Tolima), jugará con Junior de Barranquilla. Se especula que uno de los jugadores más rendidores en el mediocampo, Daniel Giraldo, dará un paso al costado para también figurar con el cuadro Tiburón.

Pese a que hasta el momento no ha sumado refuerzos, salvo por el guardameta Álvaro Montero, Chicho cree que hay plantilla para batallar: “Millonarios tiene un grupo bueno, al que siempre le voy a desear lo mejor. Gamero sabe de manejo de grupo y creo que los va a llevar a una buena participación en Copa Libertadores”.

CHICHO, EL MEJOR REFUERZO DE LA MLS

Arango, escogido como el mejor refuerzo de la MLS esta temporada, dio créditos a Gamero por ayudarlo a mejorar en el frente de ataque, incluso mencionó una de las recomendaciones que siempre le brindó en Millonarios:

“El profe siempre pedía que pasara la línea del balón, no le gustaba que fuera tanto a las bandas. Pero me daba libertad”.

El reconocimiento que la MLS le hizo a Arango tiene sustento en cifras: en 17 partidos se reportó con gol en 14 ocasiones, con los que además de deleitar a sus aficionados llamó la atención de Reinaldo Rueda, que lo tuvo en cuenta en la convocatoria más reciente de la selección Colombia, para enfrentar a Brasil y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022.

El delantero de Los Angeles Football Club se convirtió en el segundo colombiano en ganar este reconocimiento, ya en 2009 Fredy Montero había dado muestras del talento cafetero al obtener este galardón con el Seattle Sounders.

