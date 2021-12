Así operaba ‘Guasón’, el homicida que se tatuaba una cruz después de cometer un asesinato

Tener tatuado un árbol con cruces podría ser algo banal, pero la perspectiva cambia al saber que esta práctica era utilizada por un homicida en la ciudad de Medellín.

Ese fue el hallazgo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que tras un operativo de largo alcance en la capital antioqueña logró capturar en las últimas horas a un sujeto conocido con los alias de Guasón o Músculo, señalado de cometer aproximadamente siete homicidios en el sector de La Candelaria, ubicado en la Comuna 10.

Este delincuente tiene en su costado derecho un tatuaje conformado por un árbol sobre el cual cuelgan varias cruces, hecho que, en un principio, no llamó la atención de las autoridades, pero varios investigadores llegaron a la conclusión que el Guasón se tatuaba una cruz por cada homicidio que cometía, y a pesar de que tiene procesos por siete asesinatos, se cuentan hasta 10 elementos de este tipo dibujados en la zona lateral de su torso.

Asimismo, el brigadier general Javier Josué Martín, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, señaló que el capturado es un delincuente “de muy alto perfil, asesino, el cual utilizaba algunos rituales extraños una vez es capturado y ya se tenía información por fuente técnica y lo confirma el mismo delincuente”, mencionando también los tatuajes e incluso, añadió que tenía varios curvos grabados en diferentes partes de su cuerpo, que podrían significar más homicidios cometidos.

En ese mismo orden, el general Martín Gámez detalló que al delincuente se le investiga por al menos otros 10 crímenes cometidos entre 2017 y 2020 en enfrentamientos producidos entre bandas delincuenciales en la ciudad de Medellín.

Vale mencionar que, en la ofensiva contra el crimen y la delincuencia en el área metropolitana fueron detenidos también alias el Enano y Angie, implicados en la muerte de un sujeto con arma cortopunzante el pasado 20 de noviembre al interior del cementerio Museo San Pedro del barrio Aranjuez. También se lograron las capturas de Caliche y Miguelucho, presuntos responsables de matar a otra persona el 18 del mismo mes en el sector de Laureles.

Banda ‘La 38′ busca suplantar a la Policía para fortalecer su accionar criminal

El grupo que opera desde los años 90 es considerado como uno de los más violentos de la capital antioqueña, sobre todo en el nororiente. Y a pesar de las tres operaciones ejecutadas por la Policía Nacional en los últimos cinco años contra esta estructura, que dejan como saldo más de 66 personas capturadas, siguen delinquiendo y consolidándose como uno de los principales objetivos de la institución.

Sin embargo, y a pesar de los golpes ejercidos por esta autoridad, otra de las modalidades es precisamente esa, la de actuar como una policía interna y ejercer el orden en barrios como Santa Cruz, La Galera, Parque de los Lolos, Divina Providencia y El filo, entre otros.

También, acuden a delitos como el desplazamiento y reclutamiento forzado, sobre todo de menores de edad para que realicen toda clase de tareas dentro de la organización. “Un hombre me detuvo en la calle y me pidió que dejara a mi hijo hacerle un mandado. Le respondí que no, y él me dijo: ‘aténgase a las consecuencias”, relató una mujer al medio regional El Colombiano, añadiendo que efectivamente, días después la fueron a buscar a su casa varios hombres armados, quienes la llamaron por su nombre. Ante esto, la mujer se encerró en la vivienda por una semana y después, no tuvo otra alternativa más que salir de su barrio en calidad de desplazada.

