Tras dos años de batallas judiciales a Víctor Escobar, un paciente con una enfermedad degenerativa, le practicarán la eutanasia

Víctor Escobar

Después de varias batallas judiciales, que duraron más de dos años, Víctor Escobar, un adulto mayor que padece de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva), que ha conllevado al deterioro absoluto de su calidad de vida, pudo por fin fijar la fecha para que le realicen la eutanasia.

La decisión se dio luego de que el comité científico de la EPS de Escobar se reuniera con él y se definiera que se lleve a cabo el próximo 7 de enero, así lo anunció su abogado, Luis Giraldo, luego de que lo consultaran en el diario vallecaucano El País de Cali.

“El comité científico se reunió con Víctor y juntos decidieron la fecha para la eutanasia; el procedimiento será el 7 de enero de 2022 a las 7:00 p.m. así como él lo ha solicitado todos estos días. Estaremos acompañándolo junto a su familia”, expresó el jurista.

La decisión se da luego de que el juzgado 17 Civil del Circuito de Cali ordenara a la EPS de Escobar realizar un comité científico para hacer el respectivo acompañamiento a su solicitud.

El abogado Giraldo había señalado en su momento que la decisión judicial era un triunfo porque el comité no se había conformado para que la EPS decidiera sobre la pertinencia de dicho procedimiento, sino para que acompañara al paciente en su decisión de morir.





Primer paciente no terminal que accederá a la eutanasia

Por una decisión médica le impidieron acceder este procedimiento al no ser considerado como un paciente terminal. Durante el 2020, contó el caleño en una entrevista en Noticias Caracol, que se le negó la eutanasia luego de una junta entre los profesionales de la salud que lo atendían.

“El año pasado que me hicieron la valoración en la Clínica Valle del Lili aquí en Cali, la junta determinó que yo no era paciente terminal, entonces por eso no me la autorizaron, porque yo soy solo un paciente degenerativo”, le comentó a ese medio de comunicación.

De acuerdo con el relato de Víctor, el lado izquierdo de su cuerpo está bajo una parálisis parcial a causa de una trombosis, además, padece de hipertensión pulmonar y diabetes. Su corazón tiene serias afectaciones a causa de sus problemas pulmonares, y tiene cuatro cuatro cirugías en la columna. Su dolor físico, cuenta él, es casi equivalente al que tiene emocionalmente pues, otra de las situaciones que lo mantienen bajo incertidumbre es el de ver a su familia sufriendo por él.

Las negativas que ha recibido para someterse a la eutanasia, sin embargo, se ven difusas con la decisión de la Corte, y espera que con esta nueva medida en Colombia pueda acceder a su derecho a morir dignamente. “Cuando uno pide la eutanasia es porque los sufrimientos son demasiado grandes tanto para uno como para la familia (...) yo creo que ya es tiempo de uno descansar, de uno dejar de sufrir ya tanto, de que la familia no sufra tanto también”, reveló en un diálogo con Noticias Caracol en el que también le agradeció al Alto Tribunal por haber dado luz verde a lo que tanto añora desde hace varios meses.

“Víctor será el primer paciente en Cali y Colombia que se practique la eutanasia sin ser un paciente en fase terminal. Esto no es una decisión política ni religiosa, es una decisión de dignidad y él merece morir en paz”, concluyó su abogado.

