El volcán del nevado del Ruiz otra vez genera incertidumbre en los municipios aledaños del Tolima y del eje cafetero

Se mantiene la alerta amarilla en el volcán del Nevado del Ruiz.

Debido a la situación que está registrando el volcán del Nevado del Ruiz , donde se ha reportado emisiones de ceniza que ha llegado hasta los municipios del Líbano, Casabianca, Armenia, Filandia, Pereira y otros más, se estableció de nuevo el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que participaron las alcaldías locales y el Ministerio de Minas.

En la página de internet de la emisora La Cariñosa, en Tolima, informaron que también se evidencian movimientos por lo que hay preocupación en el Gobierno Nacional, lo que conllevó a que se estableciera el PMU con los municipios del Tolima, Risaralda, Quindío y Caldas sobre los que tiene influencia el volcán.

Entre tanto en el medio radial La W indicaron que en este organismo coyuntural de emergencia participó Sandra Sandoval, viceministra de Minas; Patricia Cortes, coordinadora del observatorio vulcanológico, y los alcaldes de las poblaciones aledañas al Ruiz.

Mientras que en la web de la emisora Ondas de Ibagué consultaron con el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Tolima, Fredy Torres Cerquera, que indicó que en el PMU revisaron la situación en la que se encuentra la actividad del cráter.

“Estamos articulando acciones revisando lo que está pasando en la región, lo que queremos es no generar pánico en el departamento, pero si queremos decir que no podemos bajar la alerta ante cualquier actividad que se presente”, señaló al término de la reunión de las autoridades departamentales y del gobierno Nacional.

El funcionario, reseñaron en la emisora La Voz del Pueblo, recordó que este volcán está activo por lo que se mantienen las alertas a su alrededor.

“Vamos a estar contándole a los alcaldes todas las incidencias que puede llegar a tener el volcán, siempre teniendo en cuenta que es un volcán activo, pero en reposo, que debe ser tenido en cuenta. Los planes son requeridos, deben estar preparados para una posible erupción que puede suceder en ocho días, 10 días, en 20 años o 500 años. No hay que perderle el monitoreo”, señaló.

Torres indicó finalmente que se mantienen en contacto con los organismos que realizan el monitoreo de la actividad volcánica para estar atentos ante cualquier eventualidad en esta peligrosa, pero también majestuosa maravilla natural del país.

“Incluso hay unas (alarmas) a cargo del Servicio Geológico Colombiano, a quién también le estamos oficiando para que nos ayuden con el mantenimiento para mantenerlas al 100 por ciento y siempre lista”, concluyó.





Alerta Amarilla

Gracias a los monitoreos que lleva a cabo el Servicio Ecológico Colombiano, desde finales de noviembre el Nevado del Ruíz se decidió mantener la alerta amarilla, por lo que también la comunidad aledaña ha estado al pendiente de cualquier señal de emergencia, pues, fue ese volcán el que generó una de las tragedias naturales más grandes del país: la destrucción entera de Armero.

Desde ese gigantesco desastre que ocasionó el Ruiz con la avalancha que provocó y en la que perdieron la vida más de 20 mil personas, los pobladores de las cercanías del ‘león dormido’, como se le conoce al volcán, prefieren vivir bajo prevenciones.

Los expertos y autoridades, por su parte, han indicado que las poblaciones deben estar preparadas ante una posible erupción.

“El volcán está cargado y si es un volcán lo natural es que erupcione. Lo cierto es que lo más probable es que erupcione pero no sabemos cuándo (...) Si el Ruiz tiene una erupción como la de 1595, de un kilómetro cúbico, que es la esperamos, ¿qué puede ocurrir? Lo primero es que creemos que se repiten los flujos de lodo sobre Armero, por los lados de Chinchiná, por Mariquita. Y como los flujos de 1985 ya fueron conocidos, y no está Armero, ni un barrio que en Chinchiná existía, porque se los volvería a llevar. También habría un flujo de lodo por el río Recio, que no hubo en 1985 porque la erupción fue pequeña”, señaló en una entrevista con el diario El Tiempo, el profesor Gonzalo Duque, de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Manizales.





