En Catar se refieren a la continuidad de James Rodríguez con Al-Rayyan

Desde que James Rodríguez se lesionó en Al-Rayyan, debido a un tackle de un jugador del Al-Arabi, el pasado 30 de octubre, no ha tenido minutos de juego Catar. La liga está suspendida, solo se reanudará el 24 de diciembre, y en la copa no estuvo en ninguno de los ocho partidos disputados desde ese entonces, dado que no alcanzó a ser inscrito por su equipo.

Luego de su lesión, el ‘10′ solo apareció con la selección Colombia en la doble jornada de eliminatorias de noviembre, donde demostró destellos de su talento, pero también la falta de ritmo de competencia. Durante la concentración del combinado tricolor, Reinaldo Rueda sostuvo: “James venía con sus molestias que sucedieron justo en ese minuto final del último juego con su club, tanto a nivel de costillas y uno a nivel muscular”.

La pregunta que ronda sobre el cucuteño de 30 años, que vivió quizá el año más difícil de su carrera deportiva, es: ¿qué ha pasado con sus molestias físicas? La cuestión radica en que si bien por la Qatar Stars League, el 24 de diciembre no podrá jugar, pues fue suspendido por dos fechas producto de una roja directa, el público quiere verlo en acción el 29 de diciembre, en un nuevo partido liguero contra Al-Shamal.

Ha sido tanto el hermetismo sobre el tema James desde los últimos partidos de clasificatoria, pues ni siquiera en Twitch figura con la regularidad de antes para conversar con sus seguidores, que algunos especularon la salida del talentoso zurdo del Al-Rayyan, al que llegó apenas en septiembre pasado.

Pues bien, James continuará en el equipo y llevará a seis miembros de su familia a vivir con él. Así lo reveló el programa radial Blog Deportivo, después de una conversación con el periodista catarí Mohamed Elgazar.

“Cuando él venga, va a traer a su familia, son seis personas las que vienen con él. James tuvo descanso de la Copa, los jugadores que no van a jugar la copa están descansando. Pero todo va bien, no hay nada raro, no hay nada de rumores de que James vaya a salir de Catar”, comentó el periodista.

Una realidad similar a la de James, es decir, la falta de continuidad al no alcanzar a ser inscrito en la copa, es Steven N’Zonzi, campeón con Francia en la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018.

JAMES INTENTÓ CONVERSAR EN TWITCH, PERO NO PUDO

El 14 de diciembre James intentó compartir con sus fanáticos en la plataforma de transmisiones en vivo Twitch y expresó su descontento con el servicio de internet, razón por la que poco había vuelto a conectarse por dicho medio, como lo hizo de manera usual en Everton.

“No había transmitido porque este internet de acá es muy malo y medio puse un internet bueno, pero veo que se está parando mucho. Está lento, inestable y no sé qué hacer con esto, se para mucho, se corta demasiado. Supuestamente habían puesto buen internet y como que no se solucionó. Perdón gente, pero esto está súper malo”

Aunque parecía que la solución era bajarle la calidad a su transmisión en directo, el problema de conectividad persistió y el futbolista se quedó sin poder hablar con sus seguidores. James comenzó a bromear con su problema de internet e hizo chistes con doble sentido sobre la conexión:

“Parece que estoy pegado a una red de McDonald’s en Catar. Qué lástima, porque quería hablar con todos. Aquí la gente pone que se está parando... El internet (obvio, ¿no?) No vayan a pensar mal. Nos estafaron con el internet”, dijo, antes de detener la transmisión.

