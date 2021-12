Barrida en Once Caldas: 10 jugadores no continuarán en el equipo para el 2022

Cali, Noviembre 21 de 2021. Deportivo Cali enfrenta al Once Caldas, en juego válido por la fecha 20 de la Liga Betplay II 2021 (Colprensa/Edwin Rodríguez Pipicano)

Un importante cambio de nómina tendrá Once Caldas para el 2022. Mediante un comunicado de prensa, el equipo de la ciudad de Manizales informó que 10 jugadores saldrán del equipo tras finalizarse el contrato que los vinculaba con la institución. Estas salidas fueron autorizadas por el cuerpo técnico comandado por Diego Corredor y los dirigentes.

Nicolás Messiniti, Hárrison Otálvaro, Nicolás Palacios, Yoiver González, Cristian Higuita, Félix Micolta, Jefferson Cuero, Edwin Lasso, Duván Viáfara y Brayan Angulo son los jugadores que deberán buscar un nuevo destino en el 2022. Algunos de ellos fueron titulares en el presente año como Harrison Otalvaro y Duván Viafara. A estas salidas se le unen las del portero paraguayo Gerardo Ortíz que fue contratado por Cerro Porteño.

“Las directivas avanzan en el proceso de contratación de los nuevos jugadores para el próximo año. Una vez se cumplan los trámites legales y exámenes médicos se hará la presentación oficial de las nuevas contrataciones para la temporada 2022″ citó el comunicado al respecto nuevas caras para los torneos venideros.

Once Caldas acumula ya varias temporadas sin conseguir buenos resultados en el fútbol colombiano. Su mas reciente final fue en 2018 donde jugó la final de la Copa Colombia ante Atlética Nacional y que terminó a favor del equipo ‘verdolaga’. Por liga su más reciente título fue en el torneo clausura del 2010 y su última final en el 2011, cuando perdió ante Junior de Barranquilla.

Tras la mala campaña de Independiente Medellín en el segundo semestre del 2021 en la Liga BetPlay, las directivas del equipo antioqueño tomaron rápidas decisiones de cara a los será la participación del poderoso de la montaña en el torneo local y la Copa Sudamericana, a donde clasificó tras ser campeón de la Copa Colombia 2020.

Sin embargo, las decisiones en cuanto a terminación de contratos no fue del total agrado de la hinchada. Uno de los nombres destacados que no continuará en el DIM será el del delantero Agustín Vuletich. El argentino jugó 37 partidos con la camiseta del rojo de la montaña y anotó 14 goles y dio dos asistencias.

El jugador se mostró sorprendido por la decisión, en diálogo con el VBar de Caracol Radio aseguró que hace unos días le habían anunciado la continuidad en el club:

“Estoy un poco sorprendido, pero ayer me dieron la noticia, lo acepté porque sé que no era yo el que tomaba la decisión. Solo tenía que respetarlo. Tenía opción para seguir por dos años más y al final no se utilizó”

Otros de los nombres que se suman como baja en Independiente Medellín son Robert Harrys, extremo izquierdo que tan solo jugó 16 partidos y no anotó goles. Javier Reina, referente del club y que llegó a portar la cintilla de capitán, dirá adiós a la institución; fueron 62 los partidos disputados, marcó 11 goles y dio cinco asistencias.

Otro de los delanteros que abandonará el DIM por decisión de las directivas es Leonardo Castro, uno de los jugadores jóvenes con mayo proyección en el fútbol colombiano. Fueron seis temporadas las que estuvo el risaraldense en el club completando 175 partidos, marcando 41 goles y aportando 15 asistencias. Además, consiguió tres títulos: el de la Liga en el primer semestre del 2016 y el de la Copa Colombia en dos ocasiones, 2019 y 2020.

