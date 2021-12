El mensaje de Beto Villa Jr. luego de golpear a un asistente en pleno concierto: “las mujeres se respetan”

El pasado fin de semana se conoció que el cantante vallenato Beto Villa Jr, hijo del famoso acordeonero que lleva su mismo nombre, se presentó en una discoteca de Bogotá y en medio de su intervención, protagonizó un altercado con uno de los asistentes, quien había agredido a su pareja.

Cuando Villa se percató de lo ocurrido, descendió de la tarima y le pidió al hombre en varias ocasiones que soltara a la mujer; sin embargo, este se enojó más e intentó agredir al artista, quien contestó con un puñetazo en la cara.

Luego del incidente, el vallenatero utilizó su cuenta de Instagram para mencionar el tema, reiterando que el respeto hacia las mujeres debe primar en cualquier campo.

Con el post, que incluyó una foto suya, emitió un extenso mensaje donde defendió su actuar e indicó que, “cualquier hombre en mi lugar hubiera hecho lo mismo”.

“Esto no me hace mejor a mí. Sé que todavía hay quienes las respetan y saben que estamos para protegerlas. Esta vaina de estarle pegando a las mujeres se tiene que acabar de una vez”, advirtió el también productor y compositor.

Durante el texto, aclaró que la escena protagonizada en el establecimiento capitalino no hace parte de una campaña promocional de una canción con esta temática; por el contrario, indicó que hace varios años lanzó un sencillo donde habla de esta problemática.

Continuando con su comunicado, Villa lamentó que los espectadores “hayan tenido que presenciar un momento tan bochornoso en nuestro concierto, les ofrezco todas mis disculpas. Con el cobarde no me disculpo”.

Finalmente, Villa señaló en el postm que está cerca de los 10 mil ‘me gusta’, que desde varios perfiles lo han amenazado y por ello envió un mensaje.

“Yo no soy hombre ni de polémica ni de problema, pero si me buscan aquí estoy, que den la cara y no se escondan entre el público, porque yo sé que mi gente me quiere y me conoce” y concluyó con su firma.

El enunciado del intérprete generó reacciones de apoyo a su actuar durante el evento, y por su rechazo hacia la violencia de género.

“Compa cuente con nuestro apoyo, la mujer se respeta y si sigue con rasquiña, que se eche Caladril”; “Los que estuvimos ahí sabemos realmente lo qué pasó, no te debes doblegar por los medios amarillistas. Gracias por defender nuestro género, guapo”; “Tú tranquilo, se lo merecía por guache” y “Que gran hombre eres Beto, gracias por defender a esa mujer que estaba siendo atacada por una bestia, espero que en este mundo queden hombres tan caballerosos y tan respetuosos como tú”, fueron solo algunas de las réplicas destacadas que respaldaron al actor que ha participado en producciones como ‘La playita’.

Por otra parte, el cantautor compartió hace pocos minutos en su sección de ‘InstaStories’ una captura de pantalla de un trino donde complementa lo dicho en Instagram. “Pa que te enteres que los golpes duelen”, usando los numerales “#niunamas y #niunamenos”.

El video que reveló lo ocurrido

El programa de entretenimiento ‘La Red’ del Canal Caracol compartió durante este lunes los videos captados por uno de los asistentes al concierto, donde se muestra que, pese a la insistencia del vallenato, el hombre que agredía a su supuesta pareja no dejaba de hacerlo e intentó violentar al cantante, quien contestó con un puño que tumbó al piso al sujeto.

