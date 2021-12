“Tarde o temprano todo sale a la luz”: Manuel González, jugador de Llaneros

Manuel González, jugador de Llaneros, se defiende de haber ayudado al ascenso de Unión Magdalena. Foto: Facebook @ClubLlanerosFC

Manuel González, uno de los futbolistas de Llaneros, equipo señalado por supuesto amaño para que Unión Magdalena ascendiera a la primera categoría del fútbol colombiano, rompió el silencio acerca de lo ocurrido el partido del sábado 4 de diciembre.

En una publicación en su cuenta en Facebook, el jugador expresó que no recibió ningún solo peso para permitir que el Ciclón Bananero le ganara a su equipo. Sin embargo, sus palabras solo hicieron alusión a él, no al resto de sus compañeros. González, de hecho, solo se defendió, pero no dio versiones de lo ocurrido porque según él, la verdad saldrá a la luz en algún momento.

“Estoy dolido, triste, frustrado, indignado por todo esto como lo están todos ustedes, hinchas, y gente llanera, porque con mi corazón en la mano y mi conciencia limpia, no he recibido un peso y tampoco recibiré ni aceptaré un peso (si es que lo hay) por lo sucedido el sábado. Soy futbolista, pero antes de serlo, soy una persona que intenta ser integra y correcta, y yo no vendo mis principios ni valores, mucho menos mis creencias”, se lee en lo compartido en la red social.

Lo que se cuestiona del partido es que en tiempo de adición Unión Magdalena marcara los dos goles necesarios no solo para vencer, pues estaba cayendo por la mínima diferencia, sino para salir de la B. Sobre todo en el segundo tanto, la transmisión televisiva del compromiso evidenció cómo los jugadores de Llaneros se quedaron parados viendo jugar a sus rivales, hecho que despertó sospecha.

“No vine a decir qué pasó, pero tarde o temprano todo sale a la luz, no vine a señalar a nadie, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente llanera que está con el corazón roto creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera y decirles que no es así”, expresó el jugador, que afirmó que si por sus declaraciones deberá dar un paso al costado en el equipo, está dispuesto a hacerlo.

Otro apartado de lo publicado por Manuel González que llama la atención es el siguiente:

“La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la biblia, y si con esto que he dicho quieren continuar creyendo lo contrario, cada quien está en su total libertad de creer lo que bien considere. Estoy realmente tranquilo porque sé qué hay gente que me conoce, me respalda y sabe que todo lo que he dicho es verdad”.

Tras lo ocurrido, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, explicó que están adelantando la respectiva investigación, y que, de comprobarse un posible fraude en el partido, “las sanciones más extremas que se pueden dar. Obviamente, voy a poner un ejemplo, y es que no puedan jugar el campeonato”.

Jaramillo también comentó que solicitó una reunión con el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, para que adelante una investigación simultánea que puedan dar con posibles irregularidades en el fútbol colombiano. La cita tendría que ver con la petición del presidente Iván Duque, de establecer con celeridad lo sucedido.

Fortaleza Fútbol Club, el mayor afectado con la victoria 2-1 del equipo samario sobre el llanero, pidió formalmente que se suspenda el ascenso del Unión Magdalena. Entretanto, el exfiscal Mario Iguarán radicó por cuenta propia ante la Fiscalía una denuncia por corrupción privada y estafa. Resta esperar qué pasa con la que al parecer será la novela de este diciembre.

