No todo fue amor: Rafael Santos Borré revela las discusiones que tuvo con Marcelo Gallardo en River

Rafael Santos Borré fue el goleador de la era Marcelo Gallardo en River Plate. REUTERS/Pablo Stefanec

Aunque en septiembre pasado Rafael Santos Borré dio un paso al costado en River Plate para fichar por el Eintracht Frankfurt, donde poco a poco se ha ido acoplando, no olvida su pasado en el equipo Millonario. Prueba de ello es una conversación con ESPN este 6 de diciembre, en la que, entre otras, agradeció a Marcelo Gallardo por ayudarlo a ser mejor y se refirió a la posibilidad del regreso de Juan Fernando Quintero. Por supuesto, también habló sobre la realidad de la selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas. Aquí, algunos apartados de la entrevista.

GALLARDO LE DEVOLVIÓ LA AMBICIÓN, PERO TUVIERON DISCUSIONES

Rafael Santos Borré arribó a River Plate en agosto de 2017 luego de un difícil paso en Europa, donde ni con Atlético de Madrid ni con Villarreal logró deslumbrar. Desde ese entonces, de la mano de Marcelo Gallardo, comenzó a recuperar su olfato goleador, razón por la cual hoy le manifiesta su agradecimiento.

“Marce es un entrenador que me devolvió la ambición de querer ganar, de competir, de no conformarme con alguna cosa, sino siempre querer más y más. Eso para un jugador en importante, tener esa ambición (...). Hubo momentos en los que llegamos a discutir, pero eran discusiones productivas, en las que me enseñaba cosas que para mí eran buenas: siempre me sirvió mucho escucharlo porque tenía el consejo justo, en el momento justo, para salir de la situaciones en las que estaba, tanto en lo personal como grupal”, afirmó.

En el programa televisivo le preguntarlos a Borré por una de las discusiones con Gallardo y el delantero barranquillero se refirió a una, estando de pretemporada en Estados Unidos.

“Él quería que cambiara muchas cosas. Me decía que hacía muchos toques con el balón, que me demoraba mucho... y en un reducido, carreteé la bola y me dijo: ‘De ahora en adelante, tú solo juegas a un toque’, y ahí me dio mucha rabia, porque todos jugaban libres y yo solo a un toque, entonces era incómodo. Pero me dijo: ‘Eso es para que te acostumbres a que tienes que jugar más rápido’, porque no tienen muchos espacios para maniobrar”, narró.

EL TÍTULO DE RIVER Y EL POSIBLE REGRESO DE JUANFER

El atacante de 26 años comentó que por el cambio de horario en el Viejo Continente no pudo ver todos los partidos de River Plate, pero que festejó con el alma el título obtenido recientemente. “Trataba de hacer el esfuerzo para verlos, para seguirlos, y me gustó lo que hizo el equipo con tantos inconvenientes, lesiones, expulsiones, jugadores que no pudieron estar. Eso fue muy lindo de este título”.

Acerca de un posible regreso de Juan Fernando Quintero al club de Núñez fue discreto, si bien reconoció que le encantaría verlo de nuevo vistiendo la camisa con la banda cruzada.

“Siempre lo he dicho, es un talento innato. Tenerlo te da muchas facilidades para jugar. Juanfer se identifica perfectamente con el estilo de River, es ese 10 clásico que el equipo ha tenido durante todos sus tiempos. Ojalá tenga la oportunidad de tener una segunda etapa en el equipo y que podamos ver su magia nuevamente en el monumental”, agregó.

COLOMBIA BUSCARÁ CONCRETAR SU CLASIFICACIÓN A CATAR CONTRA PERÚ

Borré reconoció la dificultad de los delanteros de la selección Colombia de anotar en las eliminatorias, pero confía en que los próximos partidos, el 27 de enero ante Perú, y el 1 de febrero, con Argentina, puedan acabar con la mala racha.

“Tenemos un ataque con muchísimo talento, hemos tenido las ocasiones y por ahí no se ha podido concretar, pero confiamos mucho en el grupo que tenemos y sabemos la importancia de esta fecha de eliminatorias para ir sellando por nuestra parte la clasificación al mundial, con la ayuda de Dios”, concluyó.

