“No es del todo fácil”: Jessica Cediel explicó por qué prefiere estar sola

Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas de la farándula colombiana, incluso, tuvo su momento en el que trabajo para cadenas internacionales. En el último tiempo su soltería se ha vuelto noticia y muchos de sus seguidores han tenido curiosidad, pues además de ser una mujer muy atractiva algunos consideran que es muy inteligente. Por lo que la famosa, decidió sacar de la duda a muchos de sus seguidores y por redes publico los motivos.

“En estos días mucha gente me ha preguntado por DM que por qué estoy soltera, qué si tan linda y tan exitosa, pero ¿sola? ¿qué tendrá? ¿será ella? Bueno, hoy me nació contestarles este tema familia. Es simple y sencillo: decido estar soltera por ahora porque me estoy guardando para mi futura pareja. Ese hombre que Dios tiene destinado para mi”, se lee en una de sus publicaciones de Instagram que acompaño con una selfie.

En la misma, agregó que pese a que no es fácil, sabe que lo más sabio para ella es esperar. “Al final entiendo que el plan de Dios es perfecto. Y me apego a ÉL y a su voluntad”, comentó. Además, le contó a sus fans que se encuentra en un proceso de sanar y disfrutar cada cosa de su vida.

“Mientras tanto sigo preparándome, sanándome y disfrutando de todas las bondades de esta etapa de mi vida. Luchando por mis sueños y por mi familia y por ser TODOS los días la MEJOR versión de mi misma. Tanto personalmente, como espiritualmente y físicamente”, escribió la modelo.

Finalmente, anotó que cuenta su experiencia porque sabe que muchas mujeres se identifican con su proceso y cerró con un saludo “Un beso. Los amo! Y espero que la duda haya sido despejada!”.

Jessica Cediel congeló sus óvulos para ser madre en un futuro

A través de un video que compartió en redes sociales, la presentadora compartió las imágenes del proceso y los sentimientos que tiene al rededor del mismo, además, aseguró que este era su “mejor regalo de navidad” y que en caso de que no encuentre al amor de su vida, el hombre con quien quiera ser madre, podrá hacerlo de forma natural.

El tratamiento al que se acogió Jessica Cediel se llama vitrificación de ovocitos, una técnica de preservación de la fertilidad en la que se congelan los óvulos para, en un futuro, implantarlos y lograr un embarazo a la mujer que esté realizando el tratamiento.

“Familia linda… ¡Llegó diciembre! ¡Y hoy quiero compartirles el mejor regalo de navidad que me he hecho en mi vida! ¡Soy una huevona total! Gracias @inser.fertilidad @germanospinamd @drjuanluisgiraldo Fue muy bonito caminar de la mano de ustedes para esta experiencia tan ... ! ¡Espero disfruten todo el proceso! ¡Les grabé todo!” escribió la presentadora en las imágenes que compartió.

“Mis amores, familia de Instagram ¿cómo están?, pasaba por aquí a saludarlos, feliz diciembre, feliz comienzo de mes… más adelante les voy a compartir el mejor regalo de Navidad que me ha dado la vida”, dijo la presentadora al comienzo de su video en el que luce la blusa en color neón

Según se observa en el video, la modelo bogotana mostró que durante todo el periodo hormonal que vivió para poder congelar sus óvulos, sus senos sufrieron un súbito aumento de tamaño.

“Niñas, a uno no solamente se le crece la panza, se le crecen los senos, es normal obviamente por toda la carga hormonal”, puntualizó Cediel en su cuenta de Instagram.





