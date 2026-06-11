Colombia

Petro pidió a la Fiscalía que investigue al exalcalde Félix Córdoba por presunto control de tierras: “Ha ocupado miles de hectáreas”

Felipe Harman, exdirector de la ANT, aseguró que el exmandatario confesó que, “en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella”, controlará algunas invasiones

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El exalcalde de Buenavista habría dicho a algunas personas que estará al frente de tierras e invasiones - crédito @harmanfelipe/X

El presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue al exalcalde de Buenavista, Córdoba, Félix Gutiérrez Córdoba, por presuntamente tener intenciones de controlar varios terrenos en la región del Alto Sinú.

De acuerdo con el jefe de Estado, el exmandatario local ha ocupado tierras que en algún momento estuvieron en manos de grupos paramilitares.

Este señor Felix Gutiérrez habla de controlar las tierras del Alto Sinú. Le solicito a la @FiscaliaCol que haga la investigación que corresponde. Actualmente ha ocupado miles de hectareas que pertenecían a los paramilitares Cuco Vanoy y otros y son hoy bienes de la Nación (sic)”, precisó el primer mandatario en su cuenta de X.

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El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía que investigue a Félix Gutiérrez - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía que investigue a Félix Gutiérrez - crédito @petrogustavo/X

La solicitud del presidente surgió por una denuncia que hizo Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de su Gobierno, en la que afirmó que el exalcalde está a favor de la candidatura del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella. Según indicó, Gutiérrez Córdoba confesó que, en una eventual administración del candidato de la derecha, controlará las tierras del Bajo Sinú.

Harman informó que el exmandatario local llegó a ocupar más de 12.000 hectáreas de tierras que habían sido entregadas por estructuras paramilitares. Por eso, señaló al exalcalde como un “despojador”.

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Que no quede ninguna duda, los despojadores ya tienen candidato. No vamos a permitir que el despojo vuelva a gobernar el campo colombiano”, aseveró el exdirector de la ANT en su cuenta de X.

El exdirector de la ANT Felipe Harman denunció públicamente declaraciones de un hombre llamado Félix Gutiérrez, en las que asegura que en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella controlará las tierras del Bajo Sinú - crédito @harmanfelipe/X
El exdirector de la ANT Felipe Harman denunció públicamente declaraciones de un hombre llamado Félix Gutiérrez, en las que asegura que en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella controlará las tierras del Bajo Sinú - crédito @harmanfelipe/X

Las declaraciones que ponen en aprietos a Gutiérrez Córdoba

Su denuncia se basa en una grabación que compartió en sus redes sociales, en la que se ve a un hombre, que sería Gutiérrez Córdoba, pronunciarse ante un grupo de personas a las que les revela su respaldo a De la Espriella.

Aunque en la grabación no se escucha que mencione el nombre del candidato, hace referencia a un apoyo proveniente de varias naciones, entre ellas, Estados Unidos. Y, justamente, el candidato de la derecha cuenta con el respaldo del presidente norteamericano Donald Trump, así como con el apoyo del mandatario de Paraguay, Santiago Peña, y con el de Honduras, Nasry Asfura.

En el video también se le escucha hacer una crítica por la situación actual del país en diferentes sectores, como el económico. “(...) con otros países, vea, con Estados Unidos, ese gran respaldo. La economía está en el piso, la seguridad, la salud. Mejor dicho, no tenemos nada”, dijo.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el exalcalde Félix Gutiérrez ha ocupado miles de hectareas que pertenecían a los paramilitares Cuco Vanoy - crédito Luisa González/Reuters y @felixgutierrezcordoba/IG
El presidente Gustavo Petro aseguró que el exalcalde Félix Gutiérrez ha ocupado miles de hectareas que pertenecían a los paramilitares Cuco Vanoy - crédito Luisa González/Reuters y @felixgutierrezcordoba/IG

De igual manera, según lo documentado, el exalcalde habría asegurado que va a responderle a varias personas por algunas tierras e invasiones que hay en el territorio.

“Sinceramente, esta es la mejor opción y vamos a hacerlo. Yo les digo a ustedes que cuenten conmigo y que yo les respondo de que aquí en el San Jorge, especialmente la casa, que es Buenavista, cuenten que voy a estar al frente de todas esas tierras, de todas esas invasiones que están allí”, indicó.

Asimismo, mencionó al candidato presidencial Iván Cepeda, de la izquierda política: “Vamos a ver si Cepeda les va a repartir esa invasión”.

Abelardo de la Espriella negó conocer a Félix Gutiérrez

El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que no conoce al exalcalde Félix Gutiérrez y su campaña informó que el exfuncionario no es coordinador, dirigente, vocero ni integrante del movimiento Defensores de la Patria. Tampoco representa su campaña en el territorio.

Con el fin de demostrar que el exmandatario no está apoyando su candidatura, el aspirante compartió un video en el que revela que hizo una apuesta de $100 millones con su ahijado, relacionada con los resultados de las elecciones presidenciales. “Yo digo que gana Cepeda”, mencionó Gutiérrez Córdoba.

El candidato Abelardo de la Espriella negó conocer a Félix Gutiérrez - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El candidato Abelardo de la Espriella negó conocer a Félix Gutiérrez - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

"Defensores, un llamado a no distraerse con las noticias falsas y el juego sucio: vamos a ganar este partido siguiendo con nuestro estilo de juego, limpio, fervoroso, alegre y patriótico", añadió.

Sin embargo, medios locales difundieron un video de Gutiérrez Córdoba en el que confirma su apoyo a De la Espriella diciendo: “El movimiento Dejando Huellas está firme por la patria”.

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