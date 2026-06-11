Colombia

Sondra Macollins 2030: la jurista anunció que creará un partido político para aspirar a la presidencia nuevamente

La abogada analizó los resultados de la primera vuelta presidencial y lamentó que se siga haciendo política con odio

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Sondra Macollins sostiene que el conflicto con Abelardo De La Espriella surge por la representación de víctimas de DMG y fondos retenidos - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La abogada lamentó que en Colombia funcione hacer política con odio - crédito Colprensa

Durante la primera vuelta electoral presidencial, entre los candidatos independientes se destacó la abogada penalista Sondra Macollins, que llamó la atención de la opinión pública al hablar de la importancia de la tecnología artificial para gobernar y aseguró que es necesario que en Colombia se eliminen las gobernaciones departamentales.

Al final de los comicios, la jurista recibió poco más de 19.000 votos, lo que calificó como algo positivo, al recordar que es su primera participación en política.

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En diálogo con Infobae Colombia, Macollins habló sobre el inicio de su carrera política, sus retos a corto plazo y las conclusiones a las que ha llegado luego de las elecciones del 31 de mayo.

Debate - Sondra Macollins
Durante la campaña, Macollins cuestionó a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia por no querer debatir con los demás aspirantes - crédito Prensa Sondra Macollins

En primer lugar, la abogada se mostró triste al hablar del presente político del país, que en su concepto está colapsado por el odio.

“El balance de las elecciones para mí es que el país está totalmente polarizado, llevado del odio que han generado los dirigentes políticos. Un poco culpa de Petro, que ha sido el presidente que ha generado toda esta polarización y un poco culpa de Uribe, que también se ha prestado para seguir generando violencia y polarización”.

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Sondra Macollins habló sobre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para lamentar que el pueblo colombiano deba ser dirigido, sin importar el ganador, por un político que busca el bienestar de un solo sector.

“Quedamos en la mitad de dos candidatos que los dos están a los extremos y que uno va a gobernar para un sector de la población y el otro para el otro. Por lo tanto, pues avizoro cuatro años más de oposición intensa, de violencia, de desorden y el pueblo colombiano es el que va a perder”.

Sondra Macollins
La abogada anunció que apoyará a los líderes sociales que no tienen apoyo de los partidos tradicionales - crédito Infobae Colombia

Sobre su futuro, anticipó que no abandonará la idea de conformar un colectivo político en el que los líderes que no cuentan con el poder financiero para hacer campaña, puedan presentarse en las elecciones regionales.

“Lo que sigue para mí es la creación del Partido Digital, el primero en Colombia, como lo dije desde un principio, la meta no eran solo estas elecciones. La meta es crear un liderazgo nuevo, femenino, de la mano de la tecnología, que permita que todos los colombianos estemos en igualdad de condiciones. Cambiar la forma de hacer política, que la política deje de ser un privilegio para unos pocos y para las maquinarias o los ricos del país y se convierta en una herramienta para cualquier ciudadano que quiera hacer algo por su comunidad”.

Además, anunció que no renunciará a su idea de ser presidenta de Colombia, y que está convencida de que en cuatro años tendrá más poder colectivo para poder llegar a la Casa de Nariño.

“Le vamos a apostar toda a la creación del Partido Digital. Estaré en las elecciones regionales apoyando a todos los líderes que han cargado la maleta por años de politiqueros del país, que quieren tener representación y no han tenido la oportunidad porque no tienen plata para pagar avales y porque no han tenido la maquinaria para presentarse. Estaré lista y preparada para las elecciones del 2030, donde voy a ser nuevamente candidata a la presidencia con más fuerza, con más, con más conocimiento y con una estructura fortalecida en las regionales”.

- crédito Infobae Colombia
Macollins anunció que será candidata a la presidencia en 2030 - crédito Infobae Colombia

Por último, la jurista bromeó sobre las tendencias que protagonizó en las últimas semanas, y concluyó al indicar que en Colombia se debe dejar de lado el odio para hacer política o los resultados no serán diferentes a los de los últimos mandatarios.

“Me hubiese gustado que fuera antes de las elecciones y no después, pero así es la vida. Seguimos construyendo un nombre. Hay personas que comentan cosas positivas, otras negativas, así es la vida. Desafortunadamente, no todo el mundo conoce mi trayectoria ni saben de qué estoy hecha, pero estoy para presentarme, para que me sigan conociendo, seguir construyendo un nombre, sobre todo seguir construyendo una propuesta diferente, una forma distinta de hacer política, porque tenemos que bajarle al odio, a la polarización y a la violencia. Si queremos tener paz, no podemos seguir haciendo política de violencia, porque la violencia genera más violencia, no paz”.

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