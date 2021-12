Los violentos ataques contra el hermano de Mauricio Leal que lo llevaron a limitar sus redes sociales

Mauricio y Jhonier Leal

La investigación sobre el caso de Mauricio Leal continúa. La falta de respuestas respecto a la muerte violenta del estilista y su mamá mantiene a las autoridades en búsqueda de pistas que ayuden a esclarecer los hechos. Jhonier Leal, hermano de Mauricio, desde hace unos días, se encuentra bajo la lupa de las indagaciones, y ha estado expuesto a la opinión de personas que, por diferentes razones, consideran que él tendría algún tipo de responsabilidad en el deceso de esos dos integrantes de su familia. Ante las acusaciones, el hombre decidió limitar los comentarios que puedan hacerle las personas en sus redes sociales.

“Aquí hay gato encerrado. Ojalá se esclarezca todo. Eso de esa carta está muy raro. A este cuento le falta un pedazo. Ojalá la fiscalía llegue al fondo de esto. Muy raro”, “Usted los mató para quedarse con la herencia de su hermano”, se lee en los comentarios de la más reciente publicación que hizo Jhonier, en su cuenta de Instagram, sobre su familia, y por la cual decidió reducir la capacidad para que otras personas siguieran dejando mensajes negativos y señalamientos.

“Mi madre y mi hermanito, unos angelitos que nunca olvidaremos (...) solo los más hermosos momentos inundarán nuestras vidas. Gracias por tanto amor. A todos nuestros familiares, amigos y allegados gracias por él apoyo y los buenos deseos”, escribió Leal.

La última foto que subió Jhonier deja ver el cabello de una de sus clientas tratado con una técnica de balayage. Esa imagen ni siquiera tiene habilitada la opción de comentarios. Leal tiene, hasta el momento de la realización de esta nota, 34 mil seguidores en su perfil de Instagram.

“Se siente mucho dolor, impotencia de no poder hacer nada (...) a la espera de que las autoridades nos digan qué pasó (...) Yo sería incapaz de hacer eso, yo los quería demasiado (...) Debo estar tranquilo, estar calmado. A veces estoy aquí en mi casa y la angustia me da muy fuerte, pero debo sacar fuerzas y seguir adelante”, comentó el también experto en temas de belleza en una entrevista con Luis Carlos Vélez, ante los micrófonos de la FM.

Mauricio Leal

En esa entrevista, y en otras que ha otorgado a medios de comunicación como Blu Radio, aseguró que no tiene idea de las causas por las cuales la comunidad lo ha señalado como el supuesto homicida en el caso de su hermano y su mamá. Comentó que no entiende de dónde se han sacado tantas teorías que, para él, no tienen sentido.

Entre toda la información que ha salido frente a la muerte de Leal, de la que también se ha dicho que podría tratarse de un suicidio, por una carta encontrada en la escena de los hechos con un mensaje de despedida y perdón, llamó la atención un detalle que hizo que se sospechara aún más de Jhonier: una herida en una de sus manos. Fue la revista Semana la que alertó respecto a la supuesta cortada en la extremidad superior derecha del hombre, y fue ese mismo medio de comunicación el que lo contactó para aclarar esa hipótesis. Leal, dijo el ente investigador, “presenta cuatro heridas cortopunzantes en el abdomen”.

“No señor, en ningún momento, nunca, yo no tengo una sola cortada en mi cuerpo, no tengo heridas, cómo se le ocurre. No he sido golpeado ni me he golpeado. Ellos (la Fiscalía) lo único que me preguntaron fue que si yo me había caído, que si tenía algún golpe en el cuerpo, pero nunca me preguntaron por heridas con arma blanca”, aseguró Jhonier Leal a ese portal informativo en el que además revelaron que los investigadores encontraron hematomas y rasguños en el cuerpo del fallecido estilista, lo que daría señales de una supuesta acción de defensa frente a un presunto agresor.





