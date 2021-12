“Estoy muy enamorado”: Kevin Roldán habló de su nueva relación pero en redes sociales no creen lo que dice

King Records es la casa disquera de Kevin Roldán, y gracias a ella ha descubierto talentos que actualmente son referentes del reguetón en Colombia, como es el caso de Ryan Castro; hecho que indica el éxito del vallecaucano a nivel musical. Sumado a eso, continua de gira por diferentes regiones de Latinoamérica; recientemente estuvo en la localidad mexicana de Tepotzotlán, donde fue acogido por miles de personas que asistieron a una de sus presentaciones.

Pero no solo está encaminado a nivel artístico, sino que su corazón también está en la dirección correcta; al menos eso es lo que muestra en sus redes sociales al presumir su nueva novia.

A través de Instagram, y en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, el nacido en Cali aprovechó para mencionar lo que siente ahora que tiene pareja.

“¿Cómo te sientes con tu nueva relación?”, fue el interrogante hecho por uno de sus seguidores, a lo cual ‘KR’ contestó con un emotivo mensaje que acompañó de una imagen suya besando a su actual pareja.

“Estoy muy enamorado, mi novia es una persona que me ha cambiado la vida”, inició Roldán su dedicatoria, agregando que su novia lo ha motivado a ser mejor persona y a serle fiel hasta con el pensamiento, llenándola de elogios por la gran química que siente hacia ella.

“La conexión que tengo con ella nunca la había experimentado en mi vida. Si en verdad supieran cómo nos amamos y nos agradecemos el uno al otro la compañía, entenderían que el amor existe”, expresó el cantante colombiano.

La publicación, que ya no está disponible en las ‘InstaStories’ de su cuenta, fue replicada por otros perfiles de entretenimiento, uno de ellos fue ‘Rastreando famosos’ y las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo cuestionando lo dicho por el cantante.

Algunos de los comentarios destacados fueron “Ojalá tuviera la misma conexión con el hijo”; “Tres Doritos después ... Regresa a vacilarse a la otra que no tiene amor propio”; “Con esta es la 98644356 vez que se enamora de verdad”; “Por Dios, si no lo cambió su hijo, qué amor va sentir por otra persona”; “Ojalá hablara así del hijo” y “Ay no pues que haremos! Después de que maltrataba a las mujeres”.

Cabe mencionar que Stephanie, novia del intérprete de canciones como ‘PPP’ y ‘Salgamos’, ha presumido a su nuevo amor a través de su perfil oficial en Instagram; incluso, la arquitecta ha compartido instantáneas desde el avión privado de su pareja y desde distintas partes del país, como la isla de San Andrés.

Precisamente, el caleño fue muy mencionado hace varias semanas por cuenta de la adquisición de su nuevo vehículo y la sentida dedicatoria a su padre de lo que él mismo consideró como un logro.

“¡Los sueños se hacen realidad! Papi, sé que estás feliz en el cielo y sabes que yo te amo. Gracias a Dios y a mi fanaticada, los amo ¡Estrenando baby! ¡Estoy más feliz que el Chavo en Acapulco!”, comentó Roldán.

Dicha aeronave se suma a otra que el reguetonero ya tenía para movilizarse por varias ciudades del país y a los varios vehículos deportivos que alberga en su garaje.

