“Es una gran apuesta, algo que siempre hemos querido”: La Filarmónica Jóven de Colombia y su anhelo de ganar un Grammy de la mano de Andrés Cepeda

Más de cincuenta artistas se reunirán en un solo escenario, todo un reto teniendo en cuenta la prolongada restricción de los eventos presenciales y masivos por cuenta del covid-19. Ahora, a días de que millones de colombianos puedan ver este concierto que reune, en una sola tarima, lo mejor de la música típica colombiana y del amplio repertorio navideño que ha acompañado a familias por generaciones, la Orquesta Filarmónica Jóven de Colombia y el mismo Andrés Cepeda hablaron sobre sus emociones previas al concierto que podrá ser visto a través del canal de YouTube de Davivienda.

Infobae Colombia: ¿Qué sensaciones tienen con respecto al retorno de los eventos presenciales luego del parón por la pandemia?

Orquesta Filarmónica Jóven (O.F): Se siente de todo… Hace mucho no nos veíamos y llegar a un concierto en esta época de navidad y con el maestro Andrés -Cepeda- es una explosión de sentimientos; va a ser súper hermoso tocar en este concierto.

Andrés Cepeda: Hace unos meses empezamos a retornar lentamente a esa normalidad de los eventos en vivo y ha sido emocionante volver a hacer eso que tanto nos gusta, y hablo en nombre mío y de mis compañeros de toda la orquesta. Volvernos a reunir, sobre todo en un formato tan grande, porque conmigo somos 57 personas en el escenario, ha implicado unos retos logísticos, también de salud y, además, artísticos inherentes al montaje de un evento así: escogiendo el repertorio, haciendo la música navideña, reuniendo las canciones mías… Es todo un proceso creativo muy interesante y que se resume en la gran felicidad de volver a hacer eso que tanto queremos y en mi caso es muy emocionante poder estar también estar al lado de una orquesta conformada por jóvenes de diferentes regiones de nuestro país, la gente más talentosa de las regiones convocada para participar en este evento, por eso queremos que la gente nos acompañe presenciando al menos desde sus casas esto que hemos preparado para ustedes durante estas semanas

¿Qué tan compleja fue la preparación logística, artística y el proceso para convocar en un solo escenario a artistas como Andrés Cepeda?

(O.F.): Bueno, este es el primer gran formato que hacemos desde que empezó la pandemia con la Filarmónica Jóven de Colombia; tuvimos un primer ejercicio de conciertos hace poco, en noviembre, con el Festival Barroco. Ahorita, para navidad, montar una orquesta de 56 músicos, exige unos retos más grandes en términos de protocolos, de ser muy rigurosos en toda la preparación del escenario, del espacio y contando además las personas que no están en el escenario. Entonces es casi que preparar una megaproducción, pero le renueva mucho la ilusión a uno, esas ganas de seguir conectando a un público y para nosotros, conectar a jóvenes del país con artistas como Andrés es la oportunidad de volver a brillar y creer que podemos seguir llevando la música a los diferentes rincones del país.

¿Existen nervios o ansiedad al tocar en un mismo escenario con Andrés Cepeda?

O.F: Hacer este concierto fue muy fácil, no en el sentido negativo sino que por el repertorio que tocamos, incluyendo la de Andrés y tradicional colombiana, salió muy orgánico, distinto a cuando tocamos sinfonías o repertorio universal. Me parece que también por algo de identidad, sale más fácil tocar la música con la que nacimos, así que por ser navidad y por tratarse del maestro Andrés y su repertorio, nos pareció fácil hacerlo.

Son experiencias únicas, el tocar con personas de distintas partes del país y por eso también considero que la orquesta es como una familia; todos se portan muy bien con uno y realmente el hecho de interpretar notas que ha escuchado toda su vida, le llega a uno, porque piensa en la familia.

Andrés Cepeda: La preparación fue más fácil de lo que nos imaginábamos teniendo en cuenta el poco tiempo que había; sumado a eso, tanta actividad que ha habido en estos últimos meses y sí, para mí fue agradable llegar a los ensayos y encontrarme con una orquesta súper preparada que estaba sonando divino y con unos arreglos muy claros y aprendidos; en ese sentido fue muy fácil preparar porque interpretamos música que nos llega al corazón y cuando todos estamos en esas sensaciones, pues la labor de los directores y de toda la producción se simplifica mucho porque todos se sintonizan hacia una misma dirección.

El repertorio musical está dividido entre parte de la obra musical de Cepeda y varios villancicos navideños y canciones típicas colombianas, ‘Navidad negra’ es una de ellas.

Viendo que hace muy poco la Filarmónica de Medellín ganó un Gramy Latino y que Andrés se llevó esta misma estatuilla en 2020 con el álbum ‘Compadres’, ¿Aspiran a un premio de este nivel con la realización de este evento?

Cepeda: Este proyecto puede entrar en una categoría que se llama ‘Mejor video largo en vivo, y podríamos entrar, por supuesto. Creo que tanto el repertorio como la calidad del montaje musical y visual lo amerita; además, todos aspiramos a este tipo de reconocimientos, ya sea como compositores, productores o miembros de alguna agrupación, y esa es precisamente la invitación que nos hacen los Latin Grammy, a que postulemos todos esos proyectos en los que creemos.

O.F: Es una gran apuesta, algo que siempre hemos querido; sabemos de los antecedentes que tienen las orquestas colombianas en estos premios y bueno, para nosotros es un propósito muy grande. De hecho, la fundación Grammy ha becado músicos de la Filarmónica Jóven para que sigan con sus estudios en el exterior, así que para nosotros ganarnos ese premio sería un gran reconocimiento a esa labor que hace todo el país por la música sinfónica.

Finalmente, vale destacar que el encuentro musical se hará bajo el lema ‘Volvamos a Brillar, es Navidad’, inspirado en el regreso a los escenarios y los eventos masivos luego de las restricciones imuestas desde el mes de marzo de 2020.

