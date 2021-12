Yoreli Rincón da un susto en la Sampdoria: fue trasladada en ambulancia por conmoción cerebral

Yoreli rincón sufre conmoción cerebral jugando con la Sampdoria y deberá someterse a exámenes médicos el lunes. (Instagram: @yorelirincon)

Yoreli Rincón, una de las máximas representantes del fútbol femenino colombiano, asustó tanto a los aficionados como a sus compañeras en la Sampdoria, club en el que milita, luego de un fuerte choque contra una rival de la Roma, este 5 de diciembre.

En el juego en que su equipo cayó 1-2, la santandereana de 28 años de edad chocó su cabeza con otra futbolista cuando fue a disputar un balón, razón por la que fue trasladada en ambulancia a un centro médico. Camino al hospital perdió el conocimiento. El diagnóstico inicial es conmoción cerebral.

Aunque la cafetera ya está consciente deberá ser sometida a un TAC (Tomografía Axial Computarizada) el lunes 6 de diciembre para descartar complicaciones de gravedad. Así se lo expresó mediante una conversación telefónica al periodista Diego Rueda, del Carrusel Caracol.

“Estoy en observación. Deben hacerme otro tac mañana (lunes). Ahora estoy algo mejor pero sinceramente no recuerdo mucho”, expresó Yoreli, panelista en el programa radial VBar, dirigido por Rueda.

Rincón juega con la Sampdoria desde el segundo semestre de este año, al equipo llegó tras un año con el Inter de Milan, aunque en Europa también ha jugado en el Malmo (Suecia), en 2013, y Avaldsnes (Noruega), en 2015.

En las historias de Instagram la talentosa mediocampista compartió algunas publicaciones en las que se evidencia el apoyo de su club en este difícil momento. Su director técnico, Antonio Cicontta, subió una foto en la que se ve abrazando a la futbolista acompañada del mensaje “Estamos contigo”. Lo mismo hizo la cuenta oficial de la Sampdoria Femenino.

Resta esperar que los exámenes médicos a los que se someterá Yoreli Rincón den resultados alentadores, aunque en el momento continuará en observación.

SU FICHAJE POR LA SAMPDORIA

En entrevista semanas atrás con Lo Sé Todo, programa de entretenimiento de Canal 1, Yoreli contó algunos detalles de su fichaje por la Sampdoria.

“Duré dos años, dos temporadas jugando con el Inter, aprendí el idioma, me adapté muy bien aquí en Italia, de hecho, les gustó muchísimo mi juego y comencé a recibir propuestas muy interesantes, en concreto una propuesta aquí para la Sampdoria, estoy muy feliz porque lo que he visto hasta el momento es una ciudad increíble, soy más de playa, de tierra caliente y eso me motivó mucho”, reveló Rincón en sus primeras declaraciones para el programa de chismes de Canal 1.

La mediocampista también comentó se siente muy orgullosa del camino que ha recorrido en su carrera futbolística, pues se ha convertido en modelo a seguir para cientos de jóvenes que quieren seguir sus pasos en el fútbol femenino.

“Hemos recorrido un camino muy chévere porque ya de por si es bueno poderlo disfrutar, que ya te reconozcan por lo menos ‘uy ella es colombiana, es muy buena’ en lo que sea, no porque yo sea futbolista, sino la de atletismo, la de bicicrós”, agregó.

La futbolista también se refirió a la brecha salarial en el fútbol femenino en el país, así como el trato que se les da jugadoras como ella . “Si tú le preguntas a una jugadora en este momento, porque es este momento está la liga, el promedio de salario es de 2 millones de pesos, mientras que el salario de un niño que apenas va a debutar es de 50 millones para arriba. En Colombia hay salarios de 300 millones de pesos, pero nunca hemos peleado igualdad porque sabemos que llegar allá es muy difícil pero lo que pedimos es un trato profesional”.

