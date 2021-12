Rigoberto Urán agradece que lo quieran aunque haya “ciclistas más grandes” que él: Egan Bernal y Nairo Quintana

Egan, Nairo y Rigo integran el ranking de corredores activos que han hecho podio en el Tour de Francia. Foto: Archivo

Elegir al mejor pedalista colombiano de los últimos tiempos siempre resulta una tarea difícil para quienes siguen, practican y respiran ciclismo, todavía más cuando en la baraja de candidatos figuran nombres como Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Egan Bernal, Superman López y, ojeando más atrás, Mauricio Soler y Santiago Botero, entre otros. Para uno de ellos, sin embargo, la respuesta no parece difícil.

El Toro de Urrao, en conversación con Noticias RCN, expresó que si bien ha sido uno de los referentes de ciclismo en el país, en especial los últimos años, hay quienes lo superan, tal es el caso del Joven Maravilla de Zipaquirá y el Cóndor de Cómbita. Lo hizo a la par que agradeció el afecto que le manifiestan sus connacionales, no solo por la manera en que los representa sobre los pedales, sino por su arrolladora personalidad.

“De las cosas con las que más vivo agradecido es con el cariño que me tiene la gente. ¿Por qué? Porque a Rigoberto Urán la gente lo quiere, y ojo: en Colombia tenemos a ciclistas más grandes que Rigoberto Urán, como Nairo Quintana y Egan Bernal”, comentó.

La grandeza que le otorga tanto a Nairo como a Egan probablemente se debe a que cada uno de ellos se ha coronado campeón de dos grandes vueltas de ciclismo. El boyacense ganó el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España y el cundinamarqués el Tour de Francia 2019 y el Giro 2021. Por su parte, Rigo fue subcampeón del Giro en dos ocasiones y de la Vuelta en una.

Entre las hazañas más reconocidas de Rigoberto Urán sobresale la medalla de plata en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, así como dos diplomas olímpicos en las justas de Tokio 2021, al terminar séptimo tanto en la prueba de ruta como en la contrarreloj individual.

De izquierda a derecha, Rigoberto Urán, Alexander Vinokúrov y Alexander Kristoff: el podio en la prueba de ruta en los Juegos Olímpicos Londres 2012.

En la entrevista con el medio televisivo, el ciclista de 34 años de edad, que el próximo año compartirá con Esteban Chaves en el EF Education-Nippo, también se refirió a la pasión y la disciplina necesarias para estar en la élite, como él.

“Hay que entrenar todos los días, hay que cuidarse con la comida, hay que estar siempre bien, entonces necesitas disciplina. Para tener esto uno tiene que tener pasión por lo que hace porque si no se siente pasión por el deporte que uno hace o por su familia, es muy difícil tener uno esa disciplina o esa autodisciplina”.

EMPRENDER, OTRO DE SUS TALENTOS

Un par de días atrás, el también emprendedor conversó con el canal de YouTube ‘The Millennial Way Show’ acerca de la importancia de trabajar en equipo, de proyectarse, en el ciclismo y en la vida. Para muestra, un botón: su proyecto Go Rigo Go.

“Hay que intentarlo y no tener miedo a fallar. Lo más importante es rodearse de un equipo y saber qué quiere hacer. Si usted quiere emprender, pero no sabe qué hacer está jodido. Entonces, hay que tener las cosas claras y ganas de salir adelante”, expuso.

Respecto al trabajo en equipo, ahondó: “El deporte profesional lleva muchas horas, no solo son las cinco horas que entreno, sino que necesito 10 horas para descansar y estar tranquilo. Por eso a la hora de emprender es importante un equipo. En Go Rigo Go no solo es Rigoberto, detrás de mí hay un equipo enorme que hace que todo sea posible. Para mí es muy difícil hacer todo solo, para todo en la vida se necesita un equipo”.

