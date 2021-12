Con Fernando Uribe inspirado, Millonarios vence a Alianza Petrolera e ilusiona en la Liga BetPlay

Fernando Uribe anotó su sexto doblete con Millonarios este 2021. Foto: cortesía Dimayor

La noche de este 2 de diciembre Millonarios venció 2-0 al Alianza Petrolera en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, de ahí que continúe en la lucha por el título de la Liga BetPlay 2021 II.

Conscientes de la necesidad de sumar de a tres puntos, pues el domingo pasado en cuestión de cinco minutos se les escapó la victoria ante América de Cali, los dirigidos por Alberto Gamero plantearon un partido intenso en los primeros minutos y avasallaron a sus rivales.

El primer tanto del compromiso fue obra de Fernando Uribe, el máximo referente en ataque de Los Embajadores. En el minuto 7, gracias a un centro al área de Andrés Felipe Román, el dorsal 20 cabeceó para mandar a guardar la esférica al fondo de la red.

Incapaz de reaccionar, en parte gracias a la presión alta planteada por Gamero, en el minuto 18 el conjunto de Barrancabermeja vio caer su pórtico por segunda vez. Ómar Bertel, que recién renovó su vínculo con Millonarios, ganó la banda izquierda para realizar un centro que Macalister Silva cabeceó; aunque la pelota se estrelló en el palo horizontal, el rebote le quedó a Uribe, que de nuevo puso a celebrar al público.

En 2021, el delantero pereirano de 33 años de edad suma 22 anotaciones con las escuadra albiazul, 11 de ellas por liga en curso; el de este jueves fue el sexto doblete.

Uribe tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre con Millonarios y aunque se esperaría que alargue su vinculación con el equipo, en este momento dicha opción no parece estar tan cerca. “El jugador pretendía un gesto más positivo por parte de la dirigencia desde lo económico: sí hay un incremento, pero no el que Uribe espera (...). Por ahora, las negociaciones están en un momento complicado. Los números que ofrece Millonarios no los va a aceptar Fernando, y lo que quiere Uribe parece que el equipo no lo va a aceptar, así que están en un momento difícil”, comentó esta semana el periodista Julián Capera.

La única opción de Alianza Petrolera en el primer tiempo llegó en el minuto 38: en un tiro de esquina Carlos Pérez impactó el balón con su cabeza, pero el disparo se fue apenas centímetros cerca de uno de los bajantes del arco custodiado por Esteban Ruiz.

En cuanto a la segunda parte, Millonarios obtuvo la posesión del balón y generó opciones de gol, no obstante, le faltó claridad en el momento de definir, solo hasta el tercer minuto de reposición, cuando el recién ingresado Jáder Valencia marcó el tercero.

Tras la victoria, Millonarios ahora es segundo del Grupo B en las finales del fútbol colombiano con tres puntos, los mismos que América de Cali, que cayó 0-2 ante el Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro. El domingo Pijaos (los líderes con 6 puntos) y Embajadores se verán las caras en Ibagué. Alianza, entretanto, sumó su segunda derrota.

NÓMINAS TITULARES

Millonarios FC : Esteban Ruiz; Andrés Felipe Román, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Omar Bertel; David Silva, Daniel Giraldo, Stiven Vega, Daniel Ruiz, Emerson Rodríguez y Fernando Uribe. DT: Alberto Gamero

Alianza Petrolera: José Chunga; Juan Vélez, Carlos Pérez, Jáider Riquett, Leonardo Saldaña; Freddy Flórez, Jhair Castillo, Juan Portilla; Cléider Alzate, Bayron Garcés y Jairo Molina. DT: Hubert Bodhert

FECHA 3 - CUADRANGULARES, GRUPO B

5 de diciembre

Alianza Petrolera vs. América de Cali

Hora: 4 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win +

Deportes Tolima vs. Millonarios FC

Hora: 6:05 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +

