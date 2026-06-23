La administración del lujoso edificio donde hallaron a una mujer dentro de una maleta se pronunció tras la investigación de las autoridades

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

El hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una maleta en un apartamento del edificio Morph, en Bogotá, abrió una investigación por muerte violenta que se concentra en el séptimo piso del inmueble, presuntamente en el apartamento 702.

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero. Una de las prioridades de los investigadores es reconstruir los movimientos de las personas que entraron y salieron del edificio en los últimos días.

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Las autoridades indicaron que, hasta ahora, no hay nadie formalmente vinculado al crimen, por lo que la indagación se mantiene sobre personas señaladas de manera preliminar, en un edificio con múltiples usos y ocupaciones, decenas de habitaciones e ingresos diarios, informó El Tiempo.

Las autoridades explicaron que habría dos personas indagadas preliminarmente de origen extranjero: un ciudadano estadounidense y uno británico, sin vinculación oficial por parte del fiscal del caso - crédito Colprensa

Las primeras versiones señalan que una trabajadora de aseo ingresó al inmueble y alertó a las autoridades tras encontrar la maleta. A partir de ese momento, la Fiscalía General de la Nación y el CTI asumieron la inspección judicial, la recolección de testimonios y el análisis de registros de seguridad.

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La Policía Metropolitana informó que el procedimiento se realizó en el barrio Chicó Norte, en la calle 95 con carrera 21. De acuerdo con esa institución, el equipo judicial practicó “la inspección de un cuerpo sin vida”, hallado “en el baño de un apartamento de la localidad de Chapinero”.

El inmueble operaría como alojamiento temporal y la víctima seguía sin identificación oficial

Fuentes de la Fiscalía indicaron a El Tiempo que el inmueble donde ocurrió el hallazgo funcionaría bajo una modalidad de alojamiento temporal similar a Airbnb. Esa condición es uno de los elementos bajo revisión dentro de la verificación que adelanta el ente acusador.

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La administración del edificio, Administrando Espacios S.A.S., confirmó en un comunicado que el hecho ocurrió en uno de sus inmuebles del norte de Bogotá. La empresa señaló: “Les informamos que la situación ocurrida en el edificio en el día de hoy es materia de investigación por parte de las autoridades competentes”.

La compañía agregó que prestó apoyo a las diligencias judiciales desde el momento en que se reportó la situación. En su respuesta al diario, sostuvo: “Desde la Administración se brindó la colaboración correspondiente a las entidades encargadas, quienes asumieron el manejo del caso”.

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La mujer sería presuntamente Natalia Villalba y aparecería como la persona que arrendó el apartamento donde ocurrió el hallazgo - crédito @ColombiaOscura/X

Sobre la reserva del apartamento y la relación de la víctima con la vivienda, los encargados del edificio indicaron que no pueden entregar más detalles porque el proceso sigue en curso y está bajo reserva judicial. También precisó que cualquier avance oficial deberá ser comunicado “directamente por las autoridades competentes. Agradecemos su comprensión”.

Medicina Legal, por su parte, señaló al diario que el cuerpo todavía no había ingresado a la entidad y que continuaba sin identificación oficial.

Las pesquisas incluyen cámaras, testimonios y la búsqueda de un ciudadano británico

La Fiscalía ya tiene en su poder los registros de arrendamiento del apatamento donde fue encontrada la mujer - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Información conocida por Citytv señala que la víctima sería una mujer oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, y que estaba en el apartamento 702 del séptimo piso. El canal local también indicó que la Fiscalía y la Policía Metropolitana revisan cámaras de seguridad y recopilan testimonios para reconstruir sus últimos movimientos.

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Entre las hipótesis que están siendo verificadas figura la posible participación de un ciudadano extranjero que estaría siendo buscado por las autoridades. El caso, de momento, no ha descartado ninguna línea y es tratado como una muerte violenta.

La mujer sería presuntamente Natalia Villalba y aparecería como la persona que arrendó el apartamento donde ocurrió el hallazgo, según información conocida por el medio referenciado. Fuentes enteradas de la investigación agregaron que las autoridades intentan ubicar a un ciudadano de origen británico, quien sería considerado indiciado de forma preliminar porque habría sido la última persona con la que fue vista.

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Investigadores del CTI habrían encontrado dos pasaportes extranjeros durante las diligencias en el apartamento, los cuales pertenecerían a un ciudadano estadounidense y otro británico, reportó Noticias Caracol. Ese medio también informó que los registros de seguridad mostrarían una primera reserva del alojamiento entre el 3 y el 7 de junio, asociada a un ciudadano estadounidense, y una renovación de la estadía entre el 7 y el 21 de junio de 2026.

Mientras avanzan las verificaciones, los investigadores continúan revisando videos, entrevistando testigos y analizando los elementos recogidos en el inmueble para establecer qué ocurrió dentro del apartamento y si hay responsabilidades penales por la muerte de la mujer encontrada en el edificio.

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