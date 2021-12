Falcao reconoce el talento surgido en River Plate y sueña con convertirse en goleador de la Liga Santander

En declaraciones del delantero samario Radamel Falcao García a la Revista Club del Deportista, el Tigre de Santa Marta habló sobre la importancia de su regreso a la Liga Española luego de haber militado en el Atlético de Madrid hace más de ocho años.

Con un presente inmejorable en el Rayo Vallecano de Madrid y cinco goles que lo consolidan como un gran finalizador a sus 35 años, Falcao es consciente de que puede seguir creciendo en la última etapa de su carrera como profesional en territorio europeo. Así se refirió García a su segunda experiencia en territorio ibérico:

Es un desafío muy lindo ser parte de un club como este de un barrio obrero, que es muy apasionado por su equipo y con los valores definidos, yo también soy apasionado y trato de dar lo mejor siempre. Esto me llena de orgullo, alegría y me motiva para seguir creciendo

Dadas sus carecterísticas como artillero, Falcao elogió a Rafael Santos Borré, su compañero de la selección Colombia y actual delantero del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga alemana. A pesar de un mal presente por las constantes lesiones y molestias musculares, el exfutbolista de Galatasaray analizó a los talentos de Colombia y fue fiel a uno de los deportistas que potenciaron sus habilidades en River Plate. Estas fueron las palabras de Falcao sobre su compañero en el seleccionado tricolor dirigido por Reinaldo Rueda:

De Colombia me gusta Rafael Santos Borré, es un delantero que está creciendo mucho, lo hizo muy bien en River Plate y ojalá que tenga muchos éxitos aquí en Europa

Consciente de la importancia de Falcao en el pasado para el Atlético de Madrid de Diego Pablo el Cholo Simeone, el Tigre se ilusiona con volver a ser máximo goleador en la primera división española donde coincidió con jugadores del nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, exponentes del FC Barcelona y Real Madrid. Falcao vería como un sueño cumplido en su palmarés tener el registro máximo de goles del equipo rayista junto a Álvaro García.

Del mismo modo, sería una proeza para el colombiano conseguir el título de máximo goleador de la competición, título que por el momento le pertenece al francés Karim Benzema del Real Madrid con 12 tantos convertidos hasta el momento en la competición. Esto opinó el samario al respecto:

Me gustaría, no lo he logrado y sería un sueño cumplido poder lograrlo. Mi objetivo siempre es hacer goles para el equipo y si puedo hacer muchos, mejor