Día Mundial de la Lucha contra el Sida, este es el panorama en Colombia

El mundo conmemora una vez más el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, una de las enfermedades más temidas y contra la que científicos han luchado por décadas; tema en el que Colombia ha tenido dificultades en los últimos 10 años, pues lo ha llevado a ser el segundo país de Latinoamérica con más casos de VIH reportados al Programa Conjunto de las Naciones Unidas Sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).

En lo corrido de 2021, la estigmatizada enfermedad ha llevado a identificar que 134.636 personas están padeciendo VIH, de las cuales el 77,41% son hombres, la mayoría en un rango de edad entre los 25 y 34 años; en este mismo año por cada 3,4 casos en hombres, una mujer es diagnosticada en el país, lo que traduce que Colombia representa el 15.3% de los casos de VIH en Latinoamérica, cuando en 2009 sólo representaba el 8.6%.

Sumado a las recientes cifras, y el contexto que deben padecer las personas con el estigma y la discriminación por padecerlo, el país lidia con la deficiencia en el sistema de salud para el tratamiento de la enfermedad y la falta de una educación sexual para blindarse de la enfermedad.

En entrevista con Caracol Radio, el pasado 29 de noviembre, el líder de conocimiento de Cuenta de Alto Costo, Alejandro Moreno, señaló que una de las posibles causas de la proliferación del VIH/SIDA en Colombia puede ser por la tardanza del diagnóstico, pues aseguró que, de acuerdo a una medición realizada por esta entidad, se presenta una demora del 58,88%, cifra que, al compararse con años anteriores, especialmente previo a la pandemia, se mantiene casi estable.

“Aunque en otros países, por ejemplo, de Europa el porcentaje de diagnóstico tardío es de entre el 47% y 48%. En el caso de España esa demora es de alrededor del 50% y hay países como Brasil, muy similar a nosotros, en donde la tardanza es del 59%. Lo complicado es que esos retrasos permiten que el VIH avance en el paciente, haciendo que el sistema inmune de este sea mucho más susceptible para la aparición de infecciones”, afirmó el experto al medio radial.

Además, Moreno explicó y alertó con las cifras el rápido aumento de los casos de Sida durante los últimos cinco años en Colombia, indicando que se están presentando cerca de mil contagios anuales.

“Nosotros en nuestra cohorte, observando los resultados desde el 2015 y hasta el 2020 venimos en incremento. Estamos hablando de 7.400 casos en 2015 y de ahí en adelante van subiendo 1.000 contagios cada año, llegando en el 2020 a 12.500 casos nuevos. Igualmente hay algo más que se presenta a raíz de la pandemia y es que, estos reportes disminuyeron a 9.210, pero no es que estén bajando en realidad, sino que las personas no asistieron oportunamente al servicio médico”, detalló el líder de Cuenta Alto Costo.

De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo (CAC) en su reporte de la Situación del VIH/SIDA en Colombia 2020, se muestra que el 28,63% (3.587) de los casos nuevos se presentaron en la región central que comprende los departamentos de Antioquia (2.234), Caldas (179), Caquetá (63), Huila (249), Quindío (219), Risaralda (402) y Tolima (241).

Seguida está Bogotá con el 21,93% (2.747) y la región Caribe que representa el 19,47% de los casos (2.439). Adicionalmente, el 83,15% (10.417) de los nuevos casos reportados en 2020 fueron hombres, el 16,81% (2.106) mujeres y el 0,04% (5) intersexuales.

¿Qué es el PrEP, medicamento para prevenir el contagio de VIH?

Hugo Páez Ardila, médico internista e infectólogo y coordinador del programa de VIH e infectología de la Subred Norte en el Hospital Simón Bolívar, de Bogotá, habló de este medicamento, que tiene como fin hacer que las personas que no utilizan un método de protección de barrera, no se expongan al contagio de SIDA.

“El PrEP, es la Profilaxis previo a una exposición, qué quiere decir eso, que voy a prevenir que yo en un acto de riesgo me infecte por el VIH. Entonces, yo tengo relaciones sexuales con varias parejas y a mi no me gusta usar el preservativo, porque me molesta, porque me da alergia, cual quiera de las cosas que no me hacen usarlo, ante lo cual lo que hace este medicamento es venir que yo me infecte con el virus”, explicó el infectólogo.

