Denuncian presunta red de extorsionistas en la Policía de Santa Marta

Norma Vera Salazar, investigadora de InSight Crime, exsecretaría del Interior de Magdalena, defensora de derechos humanos y activista, denunció, a través de sus redes sociales, la existencia de una supuesta red de extorsionistas dentro de la Policía Nacional, en Santa Marta. Según comentó, a través de un video, uniformados de esa institución estarían consumiendo bebidas y alimentos en diferentes establecimientos comerciales sin pagar, además, estarían haciendo cobros de dinero ilegales a los dueños de estos lugares y cuestionándolos acerca de las ganancias totales que generan gracias a sus actividades comerciales. La autoridad, informó Vera, iniciará la investigación correspondiente sobre el caso.

“Coronel De los Reyes (Jesus Manuel De Los Reyes Valencia), comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, mi deber como defensora de derechos humanos es ser la voz de los que no tienen voz. He recibido varias denuncias por parte de comerciantes de sectores como La Lucha y El Pando de que, presuntamente, operativos de la Policía Nacional llegan a estos negocios, consumen bebidas, alimentos, y no los pagan (...) están exigiendo cobros irregulares, que no corresponden a la Policía Metropolitana, exigen cuentas de cuánto se vende en el negocio. ¿Es esto una red de extorsionistas que se está fraguando? (...) vale la pena revisar, distinguido coronel”, comentó Vera.

En la denuncia, Vera aseguró que la Policía está para proteger a la comunidad, y no para accionar de la manera en la que los ciudadanos le contaron. El video, publicado el pasado 28 de noviembre en Twitter, tuvo su respectiva actualización en la mañana del pasado lunes 29 de noviembre. Vera aseguró que, gracias a la denuncia, logró que las autoridades se comprometieran a iniciar las respectivas investigaciones sobre el caso.

Vera le pidió a los ciudadanos seguir haciendo las denuncias necesarias para desenmascarar a aquellos que se dedican a hacer daño. “Como defensora de derechos, los invito a compartirme sus denuncias, permítanme representarlos y ser su voz”, redactó.

En el video en el que actualizó la situación, Norma recordó la denuncia y aseguró que luego de hacerla pública, a través de redes sociales, la institución había emitido un comunicado para aclarar que, en efecto, ya se está adelantando la indagación. “Denos la posibilidad de representarlo, de que le digamos al comandante de la Policía Metropolitana que no todos los hombres de la Policía son malos, muchos están cumpliendo con se deber, pero estos están, presuntamente, extorsionando, no representan la institución ni los ciudadanos”, detalló la denunciante.

Norma Vera dejó ver una captura de pantalla en donde se lee el comunicado emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la entidad, el pasado 29 de noviembre del 2021. En el documento, además de asegurar que se iniciarán las acciones correspondientes para demostrar o desmentir la existencia de la supuesta red criminal, se rechaza el supuesto actuar de los uniformados señalados de cometer sus acciones delictivas en contra de la comunidad.

“En atención a la denuncia pública realizada a través de las redes sociales por la señora Norma Vera Salazar, en la cual señala una presunta de extorsionistas dentro de la Policía Metropolitana (...) se adelantarán las investigaciones correspondientes para verificar la veracidad de la denuncia, así mismo, la Policía Nacional rechaza cualquier tipo de actuación por parte de uniformados que vayan en contra de los lineamientos institucionales”, se lee en la misiva en la que, a su vez, se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier acción extorsionista a través de las líneas del Gaula de la Policía que corresponden a la marcación telefónica 165.

Gracias a nuestra denuncia, la @PoliciaSantaMarta iniciará una investigación para verificar si existe una presunta red de extorsionistas al interior de la institución.

