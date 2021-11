“Atacan por estrategia política”, Federico Gutiérrez responde a señalamientos de Alonso Salazar por Hidroituango

Federico Gutiérrez, aspirante a la presidencia de Colombia en 2022 por Equipo por Colombia

No concluye el impacto de las declaraciones emitidas por el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien exigió responsabilidad política a otros exmandatarios de la capital antioqueña por la crisis de Hidroituango, entre los cuales se encuentra el actual precandidato Federico Gutiérrez.

Salazar, señalado como uno de los presuntos responsables por detrimento patrimonial de la megaobra por el orden de 4,3 billones de pesos, insistió en que no es claro porque Luis Pérez, Aníbal Gaviria y Gutiérrez no fueron investigados por la Contraloría General de la Nación.

Lo anterior motivó una respuesta del precandidato quien afirmó que había mantenido solidaridad con los exfuncionarios imputados por el organismo de control, pero que la estrategia de algunos sectores políticos consiste en atacarlo a él con el fin de afectar sus aspiraciones a las presidenciables del año siguiente.

Yo he sido solidario con quienes estoy están en el informe, porque yo no creo que alguien tome una decisión de estas para que se caiga un túnel de desviación y uno es solidario y lo que hacen algunos sectores es atacar por estrategia política

En específico, Gutiérrez señaló al también precandidato de la actual Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, de ser quien está detrás de las declaraciones de Alonso Salazar que trascendieron a los medios por una carta dada a conocer por el diario El Colombiano.

“Me parece mezquino que Sergio Fajardo ponga a Alonso Salazar en esas, yo creo que Fajardo debería decirlo él y no poner en esas a Salazar, yo he sido solidario con él y él lo que está haciendo es ser mezquino. Yo no me alegro porque alguien esté en ese fallo de segunda instancia y siempre le he deseado que le vaya bien, pero el estilo de él es el contrario”, indicó Federico Gutiérrez quien señaló de “mezquino” a su antecesor en el cargo.

Para el exalcalde y actual precandidato, su proceder estuvo regulado por la Contraloría, entidad que validó sus actuaciones como mandatario dado que, de acuerdo con Gutiérrez, fue él quien lideró la emergencia acontecida en el año 2018: “No es que no me hayan investigado, más de dos años de investigación y la Contraloría determinó que lo que me correspondió a mí fue liderar la emergencia y lo que hicimos fue evitar la tragedia y dejar el proyecto en fase recuperación y el seguro pagando”, expresó en declaraciones recogidas por RCN Radio.

Federico Gutiérrez insistió en que ciertas decisiones ya habían sido tomadas por quienes le precedieron, las cuales condujeron a la emergencia que afectó el desarrollo de la obra; puntualizó en que su labor de mandatario estuvo del lado de la contención de daños y que garantizó, además, el pago de los seguros sobre ésta, hecho por el cual se adelantaron procesos de recuperación y continuación del proyecto.

“Cuando yo enfrenté la crisis de Hidroituango hay que recordar qué decisiones en el pasado ya habían sido tomadas que generaron que se derrumbara el túnel de desviación por el que comenzó la emergencia”, afirmó Gutiérrez, quien fue mandatario de Medellín entre los años 2016 a 2019 por el movimiento suprapartidista Creemos.

Pese a ser señalado como el verdadero instigador de las declaraciones de Alonso Salazar, el precandidato Sergio Fajardo no ha rebatido los señalamientos de Federico Gutiérrez. En cambio, convocó a una rueda de prensa a primera hora de este 30 de noviembre en la que hablará “sobre el fallo del contralor Carlos Felipe Córdoba” así como dará a conocer nuevas decisiones sobre su actual campaña presidencial.

