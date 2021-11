Esposa de Lowe León criticó a Andrea Valdiri: “El diablo se ve como tú”

Liceth Córdoba y Andrea Valdiri

Este fin de semana, como suelen hacerlo los influenciadores, se vivió en las redes sociales un nuevo episodio de la disputa de paternidad entre Lowe León y Andrea Valdiri por su hija Adhara. Ahora, las actuales parejas de los dos exnovios terminaron involucrados en la pelea. Felipe Saruma fue puesto como posible padre de la segunda hija de la bailarina barranquillera, mientras que Liceth Córdoba arremetió en su contra y la invitó a respetar a la menor.

Todo se revivió porque el cantante afirmó en un video en redes sociales que no había podido continuar el proceso judicial para tener derecho a visitar a su hija, porque Valdiri no habría permitido realizar la prueba de paternidad para confirmar que León es el padre. Además la cuestionó porque no lo ha dejado conocer a la menor.

“Quiero tocar un tema que creo que le cae a todo el mundo, se llama ‘Cerrando ciclos’. Para tú recibir las grandes bendiciones que te tiene Dios, como por ejemplo tu nuevo matrimonio, tu nueva bendición, tu nuevo trabajo, tus nuevos amigos, tú tienes que dejar el pasado quieto atrás”, respondió a través de las redes sociales la bailarina barranquillera.

El cantante respondió que había solicitado la prueba de paternidad para cerrar ciclos, justamente, pero no entendía por qué ella continuaba negando que se realizara el proceso y negarle a la niña compartir con su padre. Pero él no fue el único que contestó, también lo hizo Liceth Córdoba, su actual pareja.

Córdoba confirmó que sí estaba embarazada y que decidió pronunciarse por todos los comentarios que había recibido por defender a León de las críticas que le han hecho en redes sociales. Además, aseguró que era abogada y “ama” la administración de justicia, pero no por eso tiene mayores relaciones con las autoridades judiciales como señaló Valdiri.

“Le invito a ser un poco más transparente con su gente. Respete a su gente. Haga un live, si le parece chévere y así crea más polémica, donde explique cómo fue que terminó golpeando al ‘caleño’ el año pasado, ¿pobrecito no? Una mujer golpeando a un hombre, una golpiza, y cómo fue que usaste la influencia maligna que tiene (sic.) para que esto no saliera a la luz pública”, aseguró Córdoba.

“Tú estas acostumbrada a pisotear hijos ajenos, hijas ajenas y acostumbradísima a que no puedan meterse con usted por el poder que tiene y la masa que mueve en las redes sociales y como influencer. No, un influencer no hace lo que usted hace y se metió con la familia incorrecta, porque cuando uno tiene rabo de paja siempre se va a quemar. Entonces no use su poder y su influencia para seguir haciendo daño porque yo particularmente no se lo voy a permitir”, agregó la actual esposa de Lowe León.

Pero después continuó arremetiendo en contra de la bailarina y en sus videos de la cuenta de Instagram recalcó que en su casa no se sostenían con las redes sociales. “Me eduqué para tantas cosas, entre ellas construir un hogar, concepto que no conoces porque no respetas ni consideras a tu propia hija. La niña siempre tendrá su lugar en nuestro hogar. El diablo está suelto y se ve como tú”, puntualizó en un mensaje escrito en sus historias.

La bailarina compartió más mensajes a Córdoba en sus redes sociales. Por otra parte, la mamá de Felipe Saruma, se pronunció sobre la posibilidad que señaló León, quien publicó unas fotografías en redes sociales que mostraban que mientras se recuperaba de una cirugía estética, su entonces pareja se encontró con el creador de contenido y las fechas podrían coincidir con la gestación de la bebé.

La madre de Saruma le exigió a Valdiri hacer una prueba de ADN para probar la paternidad “porque si esa gorda preciosa llega a ser mi nieta yo sería la abuela más feliz del mundo”, afirmó.

