Fernando Trueba, director de ‘El olvido que seremos’, recibió la medalla Categoría Oro de la Alcaldía de Medellín

Fernando Trueba en Medellín

En medio de la celebración del Festival de Cine ‘Miradas’, Fernando Trueba, director de la cinta, aclamada por la crítica, ‘El olvido que seremos’, llegó hasta Medellín, ciudad en la que ocurrieron los hechos que relata en el largometraje basado en la vida y homicidio de Héctor Habad Gómez, descrita por su hijo Héctor Habad Faciolince, en un libro homónimo de la película. A su llegada, le fue entregada la medalla Categoría Oro por parte de la alcaldía de la capital antioqueña. Daniel Quintero, mandatario local, expresó la gran admiración que siente por el cineasta y por la forma en la que retrató a Colombia.

“El director Fernando Trueba, con la paciencia y cuidado de un artesano y la clarividencia de un verdadero artista ha recreado esta historia. Entonces, ocurre un acontecimiento maravilloso, dialogan y juegan la vida real y las palabras y se convierten en literatura, en cine, y el cine vuelve aquí en la vida real a Medellín. El arte a veces funciona como un espejo, sirve para que no olvidemos, para tener memoria”, expresó el mandatario local al entregar el honor al director.

La medalla es, se lee en la página de la alcaldía, la máxima distinción del orden municipal, y se otorgó para resaltar “la vida y obra del director, así como el significado de haber rodado gran parte de la película que relata la vida de Héctor Abad Gómez en Medellín junto a actores y actrices que participaron de la misma”.

Durante los reconocimientos, Trueba se tomó la palabra y habló de la relevancia que tiene la creación de espacios y encuentros culturales para la comunidad. “Un festival de cine siempre enriquece a una ciudad, le da cultura, hace que venga gente, que se hable y se cambien opiniones. Me parece muy buena idea y que esté vinculada la Alcaldía con la cinemateca y el mundo del cine como una colaboración real”, comentó en el evento en el que, además, se presentó la película ante los espectadores.

Fernando Trueba recoge el premio a la Mejor Dirección por "El olvido que seremos". EFE/ Javi López

En una entrevista con Noticias Caracol, mientras se encontraba en el evento, Fernando Trueba manifestó los sentimientos que tiene sobre Colombia y, específicamente sobre Medellín, en donde se rodó gran parte de la cinta que, además, le significó un premio Goya, luego de ser escogida como la ganadora de la categoría ‘Mejor Película Iberoamericana’, y cinco estatuillas en los Premios Platino.

“Yo siempre recordaba lo que decía su padre de las cinco cosas que todo ser humano necesita: aire, agua, alimento , abrigo y afecto. Me pareció tan bonito, resume el humanismo de Héctor Abad, y dije esto tiene que estar en la película (...) Cuando no estoy en Medellin pienso mucho en Medellin y lo echo de menos. Digo: me gustaría ir a Medellin, ir a tales lugares, estar con los amigos, recordar el rodaje y todas esas cosas”, dijo en su diálogo con ese informativo.

El Festival de Cine Miradas, como se lee en su página oficial, y según resalto el diario El Colombiano, termina hoy, domingo 28 de noviembre. En total, se programó la presentación de 85 películas, además de varios talleres y conversatorios dedicados a los apasionados del séptimo arte.

“Es un reconocimiento, una celebración y un homenaje a ese cine que se ha creado en la ciudad y que vamos a presentar fundamentalmente en la sección oficial del festival, que son seis largometrajes maravillosos, que son de directores realmente creadores y autores, y que son para nosotros una pequeña primavera de cine colombiano que ha llamado la atención en todo el país y que todo el gremio audiovisual está mirando (...) el cine de Medellín siempre se ha encontrado con la ciudad, ha trazado miradas sobre su gente, así como la gente ha mirado hacia el cine”, expresó Víctor Gaviria, director artístico de Miradas, en testimonios recogidos por ese diario.





