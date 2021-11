Amparo Grisales recordó varios eventos que marcaron sus 50 años de vida artística

Tomada de Instagram @agrisales333

Amparo Grisales, la afamada ‘Diva’ de Colombia se confesó en entrevista con el programa ‘La Red’ en medio de su décimo aniversario, y recordó cómo ha sido su travesía en el mundo del espectáculo, Cuando intentó participar como cantante, la llegada de Carlos Vives opacó lo que ella vaticinaba un éxito en su carrera musical, entre otras curiosidades en la actuación en estos 50 años de carrera artística.

Se siente satisfecha de haber podido pasar por las diferentes etapas de la televisión en Colombia, como fue la llegada de las primeras transmisiones a blanco y negro, pasar luego por la televisión a color y seguir vigente hoy en día a través de las plataformas digitales con el pasar de los años.

“Pasar de cuando eran head-shots lo que se usaba para un casting y ahora tienes todas las maneras de demostrar tu trabajo porque los productores inmediatamente entrar a tu Instagram. Es muy fácil hoy en día comunicarse y volverse global, salir al exterior se ha hecho más fácil de lo que me tocó a mí”, señaló la jurado de ‘Yo me llamo’ para ‘La Red’.

En este recorrido por el mundo del entretenimiento, Amparo Grisales ha hecho una treintena de series y telenovelas, así como programas de concurso como el que se presenta actualmente en las pantallas del Canal Caracol, 10 obras de teatro y más de una decena de películas.

Ha tenido que apartarse de muchas cosas en su vida para no perder el foco de su carrera actoral y el proyecto de vida que escogió.

“La gente piensa que esto es hacer botellas y salió. La gente no sabe que uno tiene que levantarse a las 4:30 de la mañana cuando tiene un proyecto ya sea una telenovela, ya sea yo me llamo, tienes que estar punta en pie a las 8 en punto, tienes que estar divina”, agregó Amparo para el programa de entretenimiento.

Además de sacrificar amores por cuenta de los cientos de escenas en las que probablemente debía compartir en la cama con un colega, señalando que los hombres son celosos.

Con respecto al ámbito musical, se declara como una mujer multifacética, tal y como ocurrió en aquella vez cuando empezaba a hacer sus primeros pasos como cantante pese a que en esa oportunidad no todo hubiera salido como ella lo esperaba, por lo que se siente orgullosa de esa faceta. Sin embargo, destacó que se sintió opacada por Carlos Vives y su canción ‘La gota fría’.

Tomada de Instagram @agrisales333

“En otros países las actrices cantan y las cantantes actúan, eso no le quita una cosa a la otra y son muy talentosas en todos lados, en México, en Argentina, donde quieras. Pero no creo que aquí a ninguna actriz nos hayan dejado cantar. Yo hice un disco maravilloso con la Filarmónica de Venezuela, con 38 violines, nada sintético, todo perfecto pero aquí no apoyan mucho y cuando yo sacaba mi disco, Carlos Vives estrenaba ‘La gota fría’ entonces eso fue…”, agregó Amparo Grisales para ‘La Red’.

Y pese a que su intento de ingresar a la música, la actriz destacó en su entrevista que continuó con carrera actoral como si nada hubiera pasado, aunque su disco haya sido fuertemente criticado.

“Después lo trabajé en comedia musical, hice ‘Doña Flor y sus dos maridos’, hice ‘No seré feliz, pero tengo marido’, generalmente con música y comedias musicales que han sido maravillosas teniendo el teatro a reventar y como para actuar no hay que tener ‘payola’ sino tu payola es tu talento y que la gente se encariñe”, concluyó la ‘Diva’ de Colombia.

