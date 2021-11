Consuelo Luzardo reveló lo que le producen las pruebas para la selección de actores y cómo han cambiado con el tiempo

Tomada de Instagram @consuelo.luzardo

Consuelo Luzardo es catalogada como uno de los íconos de la industria de la televisión en Colombia. Ha participado en decenas de producciones a lo largo de la historia como ‘Caballo viejo’, ‘La viuda de blanco’, ‘La nocturna’ y su más reciente aparición ha sido en ‘La nieta elegida’ del Canal RCN y escrita por Julio Jiménez.

Sin embargo, en una reciente entrevista concedida al programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, la talentosa actriz confesó cómo ha cambiado el proceso para la selección de actores con el pasar de los años y reveló que anteriormente ese tipo de filtros para protagonizar alguna producción televisiva no existía, además del hecho de que la virtualidad le ha cambiado el sentido a muchas cosas.

“El hecho de no ser tan presencial significa que uno debe sacar su celular en casa y grábese como pueda, por lo que es muy limitante, porque es uno poniendo el celular en un atril y alejándose, es algo muy primario y no deja de sentirse raro porque no puedes realmente desarrollar una escena”, aseguró Luzardo a ‘Lo Sé Todo’ para hacer referencia las pruebas que ha debido presentar con la llegada de la pandemia.

Y es que luego de un año de no poder participar en ninguna producción por cuenta del covid-19 y las restricciones de bioseguridad que existían para comenzar las grabaciones, aseguró que sí necesita sentirse emocionada y enamorada por algún protagónico que le ofrecen, pues no vale la pena levantarse a tempranas horas rumbo a una grabación y exponerse a las bajas temperaturas de las locaciones en la madrugada.

“Tiene que ser algo que realmente le guste a uno mucho, no es que acepte simplemente todo lo que venga porque sí”, agregó la artista.

Con respecto a las pruebas presenciales, mencionó que también tienen sus pro y sus contra, porque son algo que la estresan bastante, pues para los actores de su generación nunca les enseñaron a hacer este tipo de contenido para poder ganarse un papel, ya que nunca eran necesarios.

“A nosotros durante 30 o 40 años nos llamaban, nos decían: ‘Mira, hay este proyecto, te voy a mandar información, me cuentas si te gusta, si tienes disponibilidad’, esa era la forma de contratación que existía antes”, concluyó la actriz para el programa de entretenimiento del Canal 1.

Un poco de la carrera de Consuelo Luzardo

Consuelo Luzardo nació en Bogotá un 26 de mayo de 1945. Estudió actuación desde que tenía 14 años en la Escuela Nacional de Arte Dramático. A pesar de su formación en el teatro que se inició con ‘La casa de Bernarda Alba’ de Federico García Lorca, comenzó a participar en algunas producciones de televisión siendo su primer papel en la comedia ‘Hogar dulce hogar’.

Hacia 1965 se catapultó su carrera actoral con la aparición en la comedia costumbrista ‘Yo y tú’ interpretando a Cuqui, personaje muy querido por el público y que vio su final en 1976.

Años más tarde, trabajó en la novela de misterio ‘Los cuervos’, interpretando el papel de Dolores Olmedo, una fanática religiosa. También participó en ‘¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?’, ‘El hombre de negro’ y ‘La tía Julia y el escribidor’.

Uno de sus papeles más recordados fue la tía Cena en el seriado ‘Caballo viejo’ y repitiendo el papel de villana en ‘La viuda de blanco’ como la temida abuela ‘Doña Perfecta’.

Otras grandes producciones en las que ha participado fueron ‘Perro amor’, ‘Juegos prohibidos’, ‘Merlina mujer divina’ y la comedia ‘Aquí no hay quien viva’, junto a otros grandes talentos como Dora Cadavid y Vicky Hernández.

