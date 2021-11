Ella es Vanessa Maradona, la mujer que se robó el corazón del actor Iván López

No son pocos los galanes que hacen parte de la televisión colombiana y ya sea en cine o en televisión llaman la atención de muchos seguidores. Iván López es uno de ellos; de hecho, entró en el selecto grupo de los más atractivos desde su participación en ‘La ley del corazón’ en la que interpretó a ‘Nicolás Ortega’. A partir de allí, han sido varios los fans que están pendientes de la actividad profesional y también, del corazón del actor.

Con relación a este último tema, se había conocido que justamente después de grabar ‘La ley del corazón’ el bogotano entabló una relación con Mabel Moreno, quien también hizo parte de la producción. Sin embargo, en 2019 se confirmó su ruptura y a partir de ese momento, López decidió mantener su vida privada alejada de las redes sociales.

Pese a su hermetismo, el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ dio a conocer que el artista está ennoviado con la actriz venezolana Vanessa Maradona Mendoza, mencionaron que se van a casar, y a pesar de que ella tiene actualmente su cuenta de Instagram privada, el mismo magazín mostró una imagen de la pareja viendo un partido de la selección Colombia.

Con respecto al sonido de campanas de boda, el programa aseguró que este jueves 25 se llevará a cabo la boda en la ciudad de Caracas -Venezuela-, poniendo fin a los rumores sobre la aparente soltería que el colombiano mostraba en redes sociales.

Pero, ¿quién es Vanessa Maradona Mendoza?

Primero, hay que aclarar que ella no es familiar de Diego Armando Maradona; de hecho, ese es el segundo nombre de la actriz. Pero sí está ligada con el fútbol.

Resulta que su padre es Luis Mendoza, ‘Mendocita’, quien es conocido por ser un ícono del fútbol venezolano, jugando para el seleccionado ‘vinotinto’ entre los 60 y 70 y siendo director técnico en ese mismo país; hasta tuvo un encuentro con el Diego en una de sus tantas visitas a aquel territorio, y tal fue su afición por el argentino que quiso nombrar a un hijo hombre con el legendario apellido, pero en su lugar nació Vanessa y fue ella la que cumplió el anhelo de su padre.

En diálogo con el portal venezolano ‘Últimas noticias’, la artista dijo que no ha pensado en quitarse el nombre; por el contrario, le ha servido para ser referenciada en el campo de la actuación en su paso por Colombia. En esa misma charla, admitió que, “En dos ocasiones vi a Maradona. Mi papá le había hablado de mí y, en una oportunidad que vino a dar unas clínicas en los barrios, lo obligué a que me llevara. Cuando me presentó, Maradona se volteó y le dijo a mi papá: “¡vos estás tan loco como yo!”.

Adicionalmente, en la biografía de su perfil de Instagram resalta su gusto por el fútbol -heredado también de su progenitor- y también señala que es “la hija de ‘Mendocita’” y como aficionada de este deporte, sintió mucho el fallecimiento del jugador, el pasado 25 de noviembre de 2020.

“Diego siempre será el mejor del mundo. Él tenía razón: el fútbol es el deporte más bonito del mundo. Es verdad, él cometió errores. Todos cometemos errores pero la pelota no se mancha”, subrayó Vanessa para el medio del vecino país.

SEGUIR LEYENDO: