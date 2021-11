Cámara de Representantes no logró definir situación de Jennifer Arias en la presidencia de la corporación

Bogotá. Julio 22 de 2021. Jennifer Arias, Presidenta de la Cámara de Representantes. (Colprensa - Camila Díaz)

En la Cámara de Representantes se vivió, este martes 23 de noviembre, un fuerte debate como consecuencia de la proposición que presentó la oposición en torno al presunto plagio que cometió la presidenta de esa corporación, Jennifer Arias, en su trabajo de grado de la maestría que cursó en la Universidad del Externado, con el fin de que dejara el cargo.

El documento fue firmado por David Racero (Decentes), Katherine Miranda (Alianza Verde), María José Pizarro (Decentes), Jorge Gómez (Partido Dignidad), Fabián Diaz (Coalición Alternativa Santandereana), León Fredy Muñoz (Alianza Verde), Inti Asprilla (Alianza Verde), entre otros. Ellos aseguran que si Arias sigue en el cargo, la Cámara podría enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía.

Tras la petición formal que presentó la oposición para que la funcionaria sea removida del cargo, los representantes dieron su punto de vista sobre si estaban a favor o en contra, y la mayoría respaldó a Arias.

Sin embargo, antes de votar la proposición otros congresista liderados por César Lorduy la sustituyeron con otra, al considerar que la original podría generar conflictos de inconstitucionalidad al señalar que el término “revocatoria” de un presidente de la Cámara no existe en la Constitución Política y si se votaba se incurriría en prevaricato.

Al final del debate la mayoría de los congresistas abandonó la plenaria dejando sin quorum la votación por lo que no se llegó a ninguna decisión y se continuará mañana, 24 de noviembre.

En su discurso, Jennifer Arias señaló que no tiene vergüenza y está dando la cara porque no cometió plagio como lo aseguró el Externado en un comunicado de prensa. “Terminé mis materias, me gradué cumpliendo con todos los requisitos que exigía la universidad para graduarme y la universidad hoy curiosamente dice que no tiene competencia disciplinaria para decir nada acerca de este proceso”, señaló.

Vea el debate aquí:

Universidad Externado confirmó el plagio

La Universidad Externado aseguró que después de realizar una investigación minuciosa, detectó plagio en la tesis de maestría presentada por Jennifer Arias en coautoría con Lady Lucía Largo Alvarado, quienes ahora deberán asumir consecuencias por robo intelectual.

La institución educativa aseguró que sometió la tesis a una herramienta informática para la detección de plagio y este arrojó innumerables coincidencias con fuentes o documentos publicados en internet. Se aseguró que en el proceso se descartaron las coincidencias con textos debidamente citados, de libre reproducción u otros no protegidos por el derecho de autor. Aún así, el número de coincidencias qué sí caben entre los cinco posibles casos de plagio es alta.

“En todos los cinco casos mencionados se hizo evidente que concurren los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho autor, consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos de las obras mencionadas. Es ostensible la cantidad de textos reproducidos literalmente (plagio servil) o deliberadamente parafraseados en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado. A la luz de la razón, la única explicación posible para las coincidencias encontradas es la existencia de una reproducción o copia infractora del derecho de autor”, explicó un abogado contratado por la Universidad para evaluar el caso.

Arias, junto a Largo Alvarado, volvieron a enviar su tesis de maestría a la universidad durante los primeros días de noviembre de este año, pero el Externado aseguró que el documento nuevo y el presentado originalmente no son los mismos.

Este mismo martes, la Corte Suprema comunicó que iniciará una indagación preliminar en contra de Arias por estos hechos.

SEGUIR LEYENDO: